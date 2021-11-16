«الجزار»: نفذنا 256 مشروعاً للمياه والصرف بـ4 محافظات

قال الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 256 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بتكلفة استثمارية 17.5 مليار جنيه، منذ عام 2014 وحتى الآن، بـ4 محافظات، هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، من خلال الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

من جهة أخرى، تفقدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وعدد من مسئولى الإسكان، سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، لمنخفضى الدخل، ووحدات سكن موظفى العاصمة الإدارية بمدينتى حدائق العاصمة وبدر.

تضمّنت الجولة فى حدائق العاصمة تفقد عمارات المرحلة الأولى من مبادرة «سكن لكل المصريين» بإجمالى 1124 عمارة تضم 29496 وحدة سكنية والمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها وأعمال تنسيق الموقع والزراعة وأعمال الطرق.

وفى مدينة بدر، تفقدت عمارات المرحلة الأولى بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بإجمالى 376 عمارة تضم 9024 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها، بجانب المشروعات الخدمية وأعمال تنسيق الموقع والزراعة وأعمال الطرق، كما تفقّدت المرحلة الثانية بمشروع سكن العاملين بإجمالى 196 عمارة تضم 4704 وحدات سكنية جارٍ تنفيذها باستثمارات 1.6 مليار جنيه.