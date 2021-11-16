تفاصيل الحلقة الجديدة من حكاية «ويبقى الأثر» على «dmc»

حققت الفنانة نجلاء بدر، ردود أفعال إيجابية بعد عرض الحلقة الرابعة من حكاية «ويبقى الأثر»، من مسلسل إلا أنا، الذي تؤدي بطولته الفنانة نجلاء بدر، ولطفي لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجي، بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش، والحكاية فكرة يسرى الفخراني، سيناريو وحوار أماني التونسي، يخرجها أحمد يسري.

أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل ويبقى الأثر

وتصدر مشهد صدام نجلاء بدر بأفكار نجلها، وهي المشاهد التي جعلتها تتصدر التريند أكثر من مرة في الحلقات السابقة على السوشيال ميديا.

وخلال حلقة اليوم، عثرت نجلاء، التي تجسد دور الأم «ياسمين»، على نجلها في الشارع وهو ذاهب إلى البحر، لتعنفه بطريقة قاسية، ليعتذر لها بدوره.

ومع مرور الحلقة، تجد «ياسمين» نفسها في وضع محرج مع جد أولادها، الذي يجسد شخصيته محمد التاجي، الذي يعنفها بسبب سفرها دون أذنه، لتدخل في حاله شجار معه، بعدما هددها بعمل محضر في القسم، بسبب سفرها دون أذنه، لانه الوالي الشرعي للعيال، ليعنفها ويهددها إذا لم تعود إلى القاهرة مرة أخرى.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض المسلسل على قناة dmc، الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا، والساعة 12 ظهرا، كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، والساعة 4 مساء، ويعرض بالتزامن مع تصوير مشاهده، ويبقى أيام قليلة على انتهاء العمل بشكل نهائي.

وتستعد نجلاء بدر بعد انتهاء مشاهدها في الحكاية، لاستكمال باقي مشاهدها بفيلم «الملحد» مع المخرج ماندو العدل وإبراهيم عيسى، الذي تدور أحداثه حول وجود الله، كما تنتظر نجلاء بدر بعد أيام، عرض فيلم «المحكمة» للمخرج محمد أمين، والمؤلف أحمد عبد الله، ويشاركها عدد من الفنانين منهم غادة عادل، مايان السيد، ليلى أحمد زاهر.