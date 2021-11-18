مندوب توصيل بعد إهانة عميلة له: «ربنا خلقنا عشان نكمل بعض»

اشتكي شاب يعمل كمندوب توصيل، من تعرضه لـ إهانة من سيدة تقيم بأحد الكومبوندات الفاخرة، بسبب خطأ مع الشركة التي أرسلت لها «البضاعة»، وذلك في فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو المتداول عبر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي شاب يسير على قدميه في أحد الطرق الصحراوية وخلفه أحد التجمعات السكنية، ويشتكي من حمله لحقائب ثقيلة مليئة بـ«البضاعة» وتلقيه إهانة من إحدى السيدات، قائلًا: «زي مانتوا شايفين الشنطة دي كده والشنطة اللي على كتفي اهه ومشيت حوالي 4 كيلو بالظبط من الزهراء لحد الكومبوند، ومشيت ده كله ورايح أسلم أوردر وانا كمندوب شحن لو طلع غلط في الاوردر ماليش اني يتزعق لي أو اتهان».

وأضاف، أنه كان هناك خطأ في «الأورد» الخاص بتلك السيدة، وعندما تم اكتشافه اتصل بالشركة وتحدثت معهم «زعقت للشركة وبعد كده أهانتني ومش أول مرة نتهان»، لافتًا إلى أنه تعرض للإهانة أكثر من مرة في التجمع الأول والتجمع الخامس وعباس العقاد.

لحد امتى هنتهان

واستنكر الشاب هذه التصرفات من قِبل أصحاب الأوردات، قائلًا: «في إيه يا جدعان..احنا نسينا ان احنا بني آدمين زي بعض كل واحد ربنا ادله هيدوس على التاني؟، لحد امتى هنتهان يعني مش عشان ربنا مديك تهينا».

وتابع الشاب الذي لم يذكر اسمه، خلال الفيديو: «احنا بيبقى طالع عنينا في الشمس كده وتيجي في الأخر وتهينا.. متنساش ان احنا لينا رب هنقف قدامه متنساش دي عشان انا قسمًا بالله وأي واحد اهاني فيكم والله قدام ربنا ما هسامحه» وتابع «انت ربنا مديك وقاعد في كمبوند متفتريش على غيرك بقا.. فيها ايه لما تكلمني بأسلوب حلو لازم تهيني ولازم تعرفوا انتوا بتتعاملوا مع مين ..انتو مين يا جدعان».

بنمشي بالساعات عشان نوفر الجنيه

واختتم حديثه، قائلًا: «ربنا خلقنا عشان نكمل بعض مش عشان ندوس على بعض وطالع عين أبونا عشان بص احنا في الشمس وشايلين على كتفنا وماشيين بالـ3 كيلو والـ4 كيلو وساعات بنمشي 10 كيلو عشان نوفر الجنيه».