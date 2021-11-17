وفاة الحسن عبدالفتاح الرئيس السابق لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ

تُوفى، صباح اليوم الأربعاء، المحامي الشهير الحسن عبدالفتاح، عضو الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري الأسبق، والرئيس السابق لنادي بيلا الرياضي بمحافظة كفر الشيخ.

موعد تشييع الجنازة

ومن المُقرر، أن يُشيع جُثمان رئيس نادي بيلا السابق ظهر غد الخميس، ليُوارى الثرى فى مقابر العائلة بمسقط رأسه بمدينة بيلا، بمُشاركة أهالي المدينة، والعديد من الشخصيات الرياضية.

رحلة الحسن عبد الفتاح مع نادي بيلا

ويُعد الحسن عبد الفتاح أحد أشهر من تولوا رئاسة نادي بيلا الرياضي، حيث تولى رئاسة النادى لدورتين متتاليتين، وكانت له علاقات كبيرة بالعديد من الشخصيات الرياضية، وأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونادى بيلا الرياضي أحد أقدم الأندية الرياضية في محافظة كفر الشيخ، حيث تأسس في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في العام 1976، وخرج منه عدد من نجوم الكرة المصرية، منهم حسام غالي، نجم الأهلى السابق.