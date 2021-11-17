كوارث منعتها يقظة سائقي القطارات: «كارو وحمار مربوط وعربية واقفة بالعرض»

حوادث القطارات متنوعة ومتكررة وتختلف أسبابها، إلا أنَّ يقظة السائقين في بعض الأحيان تنقذ الموقف وتمنع حدوث كوارث قد ينتج عنها فقد في الأرواح، آخرها الاثنين أول أمس، إذ تمكّن سائق قطار بضائع على خط الواحات من إيقاف القطار قبل أمتار صغيرة من اصطدامه بسيارة نقل ثقيل غرزت عجلاتها خلال مرورها على شريط السكة الحديد من إحدى المنافذ غير القانونية.

واقعة قطار الواحات

يقظة سائق قطار الواحات وسرعة تصرفه السليم أنقذت الموقف، ومنعت حدوث كارثة كانت ستحدث بسبب استهتار سائق الشاحنة التي توقفت بالعرض على شريط السكة الحديد، وهو ما أعاد إلى الأذهان أكثر من واقعة نجح فيها سائقي القطارات من التصرف السليم ومنع حدوث كوارث على القضبان بسبب استهتار البعض.

«حمار مربوط» على شريط السكة الحديد بأسوان

في أكتوبر الماضي تفاجأ خالد الليثي سائق القطار رقم 989 بمركز إدفو في أسوان من تواجد حمار مربوط على شريط السكة الحديد ربطه صاحبه وتركه دون رقابة بالتحديد في محطة الرديسية، ما كان سيعرض السائق إلى التصادم بالحمار، وهو ما قد ينتج عنه حدوث تلفيات للجرار وانقلاب للقطار، ما اضطر السائق إلى توجيه مساعده بالنزول وفك الحمار من على القضيب حتى يتمكن من استكمال رحلته.

عربة كارو يتعثر صاحبها أمام قطار بقليوب

موقف مشابه حدث في إبريل الماضي، مع سائق القطار رقم 906 المتجه من الإسكندرية للقاهرة، خلال سيره بالكيلو 21 ما بين سنديون وقليوب، إذ تفاجأ بتعثر عربة كارو على شريط السكة الحديد، وبمكان غير مخصص للسير، إلا أنه في الوقت المناسب تمكّن من إيقاف القطار، ومنع حدوث كارثة.

قانوني: المشرّع وفر الحماية لعملية نقل الركاب بالقطار

ويوضح الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، عقوبات تلك الأفعال، قائلًا إنَّ المشرّع المصري في إطار توفير حماية لعملية نقل الركاب بواسطة السكك الحديدية جرم من سنة 1959 بعض الأفعال؛ لفرض حماية جنائية لمسار القطار من نقطة البداية للانتهاء دون حدوث أي إصابات أو أخطاء يكون للعنصر البشري في أي مرحلة تدخل فيها.

جرائم يعاقب عليها القانون بالنسبة للعبث بالسكة الحديد

وفي عام 1959 فرض المشرع المصري أحكام قانون 277 لسنة 59 وعُدل في القانون 13 لسنة 1999 لضمان انتظام مرفق السكة الحديد، ومنها إضافة مادتين 10 مكرر و20 مكرر، حسبما ذكر «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، مضيفًا أنَّ المادتين تنصان على حظر ارتكاب بعض الأفعال التي تؤدي إلى تعريض خط مسار القطار للخطر، مثل الركوب أعلى سطح أو بين العربات أو بأي مكان يعرض المسار للخطر، وجرم التعدي على الحرم المخصص لمحطات القطار أو خطوط السكك الحديدية، أو إشغالها بأي صورة بدون إذن من الجهات المختصة.

وأشار أستاذ القانوني الجنائي، إلى أنَّ القانون جرم العبث بالمعدات الخاصة بالقطار وتسيير حركتها، أو تعريض المسار للخطر، وحظر قيادة أي مركبة على حدود السكة الحديد من غير الأماكن المخصص لها، أو إغلاق المزلقانات أو اقتحامها في أثناء أغلاقها، ويعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس مدة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى عام، وغرامة لا تقل عن 200 ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويلتزم المتسبب في الضرر بتعويضها، موضحًا أنَّ تلك المادة تطلب لإعادة صياغة الآن، وخاصة للجزء الخاص بالغرامة المالية، والتشديد على تلك الأفعال.