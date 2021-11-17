مراكز محفظي القرآن بالأوقاف تستأنف عملها أول ديسمبر بعد توقف 12 شهرا

أعلنت وزارة الأوقاف عن استئناف عمل مراكز الثقافة الإسلامية وإعداد محفظي القرآن التابعة لوزارة الأوقاف، أول شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد توقفها عامًا كاملاً في ظل ظروف جائحة كورونا.

عودة مراكز محفظي القرآن

وأوضحت الوزارة في بيان أن المراكز تستكمل دورها التثقيفي والتوعوي في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وإعداد محفظي القرآن الكريم الذين يجمعون بين حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة.