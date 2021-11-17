إصابة 4 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادثي سير بطرق بني سويف؛ الأول إثر اصطدام توك توك بدراجة نارية أمام استراحة المحافظة، والثاني خلال انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قرب بوابة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

إصابة عاملين في حادث أمام استراحة محافظة بني سويف

أسفر الحادث الأول عن إصابة عاملين، نتيجة تصادم توك توك ودراجة نارية أمام استراحة محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة جمعة مدير البحث الجنائي، بوقوع تصادم بين توك توك ودراجة نارية أمام استراحة المحافظة بسبب السرعة، ما أدى إلى إصابة كلا من: أحمد رافت فؤاد، 17 عاما، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ووالده رأفت فؤاد أحمد، 56 عاما، يقيمان بعزبة أحمد وهبة بمدينة بني سويف، مصاب باشتباه كسر في الساق الأيمن، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة طالب وشقيقته في حادث سير ببني سويف

وعلى الجانب الآخر، أصيب طالب وشقيقته في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من بوابة مدينة بني سويف.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي، كلا من كرولس ناصر إسحق، 23 عاما، طالب، وشقيقته سالي، 18 عاما، طالبة، من مركز ملوى بمحافظة المنيا، مصابين بكدمات وسحجات.