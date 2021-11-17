محمد محيي يطرح «يالالى» من ألبومه الجديد «بتاع زمان»

طرح محمد محيي، اليوم، الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد بتاع زمان، على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، التي تحمل اسم «يالالى»، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع فهد، وماستر وميكس أمير محروس ومن إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

ومن المقرر طرح باقي أغاني الألبوم المتبقية على فترات منتظمة ابتداء من اليوم.

ألبوم بتاع زمان لمحمد محيي

يذكر أن محمد محيي، طرح من قبل سبع أغنيات من ألبوم «بتاع زمان»، وهي «ورقة وقلم»، من كلمات إيهاب عبده، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف، و«أنت في دمي»، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى فهد، و«بعدنا»، من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد رحيم، و«سهرانين»، من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، و«فوضت أمري»، كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي، و«قلت أخونه»، كلمات نور حمدي، وألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و«قضية»، كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد.

كلمات أغنية يالالى

وتقول كلمات «يالالى»: «اللي مخليني في ويلي.. واللي مسهرني في ليلي.. أنا بشكي ليه من اللي في قلبي.. وقلبي منه بيشكيلي.. من قد إيه وهواه على بالي.. من قد إيه وأنا بستناهكان مالي بيه ما أنا كنت في حالي.. يشغلني ليه بليالي هواهيا لالي يالالي لا مال ولا قالي يا ما حصلي ياليالي علي الحال دة فاتوا أيام وليالي واللي نبات فيه بنصبح فيه وإزاي عذابي معاه بيحلالي وكل دة ولا حاسس بيه يالالي يالالي لا مال ولا قالي ياما حصلي يا ليالي.. بقول وبغني ويبعد عني ويهرب مني وينساني.. اللي مخليني في ويلي واللي مسهرني في ليلي أنا بشكي ليه من اللي في قلبي وقلبي منه بيشكيلي».