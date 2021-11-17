عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين الدويك بشكل مفاجئ

أعلنت الصفحة الرسمية لـ«ماسبيرو» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفاة الإعلامية شيرين الدويك.

وكتبت الصفحة: «الإعلامية الزميلة شيرين الدويك في ذمة الله، ألم مفاجئ لم يتوقع أحد أن يؤدي إلي وفاة، لكنها إرادة الله رحمها الله رحمة واسعة وصبّر أهلها ومحبيها».

ونعت الإعلامية بالفضائية المصرية داليا ناصر زميلتها الراحلة، إذ كتبت: «لا إله إلا الله، البقاء لله وربنا يجعل مثواها الجنة.. من أروع وأرق المذيعات».

الإعلامية شيرين المليجي: تم تشخيص ألمها أنه قولون

ونعتها أيضا الإعلامية شيرين المليجي، قائلة: «الزميلة شيرين الدويك في ذمة الله بشكل مفاجئ، ألم في المعدة، ثم تشخيص الطبيب أنه قولون، ثم وفاة في أثناء النوم بعد ساعات، ربنا يرحمها ووحده عالم ما ألّم بها من أوجاع وما مرت به في ساعتها الأخيرة، ادعولها بالرحمة وربنا يصبر أبناءها وأهلها، وخلوا بالكم من صحتكم الدنيا فعلاً صغيرة وكل يوم بتصغر أكتر».

شيرين الدويك تخرجت في كلية الآداب قسم إنجليزي، ثم التحقت بمحطة «شزء»، وعملت بها مذيعة لمدة ثلاث سنوات، ثم انتقلت إلى التلفزيون المصري على القناة الأولى منذ عامين والقناة الفضائية المصرية.