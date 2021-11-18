ممرضة تبيع شهادة تطعيم كورونا بأسيوط.. جارتها توسلت إليها وأبلغت عنها

أمر مدير نيابة أول أسيوط، بحبس ممرضة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامها ببيع شهادات تطعيم كورونا بـ100 جنيه، وذلك بعد أن أوقعت بها جارتها في حي غرب أسيوط.

وكانت معلومات وردت لوحدة مكافحة الفساد بمحافظة أسيوط، برئاسة أحلام سيد أحمد، مفادها قيام الممرضة «إلهام ح» في مركز صحة خامس، ببيع وتزوير شهادة الحصول على لقاح كورونا بمقابل 100 جنيه دون منح جرعة التطعيم.

رد مديرية الصحة بأسيوط

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن الممرضة «إلهام ح»، هي إحدى ممرضات الفرق المتنقلة بحي غرب مدينة أسيوط، والتي كلفتهم الصحة بالخروج وتلقيح المواطنين في مناطقهم، وأن جارتها هي من ورطها في هذه القضية، بعد أن توسلت إليها لاستخراج كارت يثبت تلقي لقاح كورونا لزوجها المريض، والذي يعاني من عدة أمراض مزمنة دون الحصول على اللقاح، وعقب إعطاء الممرضة الكارت لها، أعطتها 100 جنيه كنوع من أنواع تقدير المجهود، وعقب خروج الممرضة من منزلها أبلغت عنها، وذكرت أنها حصلت على رشوة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنها طلبت من الممرضة إعطاء الشهادة لزوجها دون تلقيحه ليتمكن من الحصول على المعاش، ومع توسلاتها استجابت الممرضة لطلبها وأعطتها شهادة، فأصرت السيدة على إعطائها 100 جنيه كنوع من أنواع التقدير على سبيل «تكلفة المواصلات»، وبعد خروجها من المنزل أبلغت عنها المباحث التي ألقت القبض عليها.

الممرضة تعاطفت مع جارتها

وذكر «زين» أن الممرضة تعاطفت معها نزولاً على طلبها ومع تعاطفها أعطتها الشهادة، ولكن السيدة كانت مصرة على إعداد الفخ لها وتوريطها في القضية وحبسها، رغم إنها هي صاحبة الطلب والتي ترجتها رجاء شديد، وفوق كل ذلك فهي جارتها.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أن كل الفرق المتنقلة تعمل على مناطق سكنها وعلى المنطقة التي تعيش فيها لمعرفتها بفئات المناطق التي تسكن فيها، وهذا زاد من تعاطف الممرضة مع جارتها، ولكن جارتها كانت تعد فخا لتورطها في قضية.