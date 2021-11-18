كيف تحمي إطار سيارتك من الأمطار؟.. «راجع جدول الضغط وغير الكاوتش»

مع دخول فصل الشتاء، يكون على أصحاب السيارات والسائقين الانتباه للعديد من الخطوات الاحترازية، لأجل الحفاظ على إطارات السيارة من التقلبات الجوية والأمطار.

كيفية المحافظة على إطار السيارة من التلف

قال اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إنَّه للحفاظ على إطار السيارة وقت الشتاء يجب الاهتمام بتحضير السيارة لفصل الشتاء للحفاظ عليها من التلف، لأن كثرة تعرضها للعوامل الجوية يقلل من عمرها الافتراضي، ونتيجة ذلك تكون طبقة عازلة أسفل الإطارات تمنعها من التماسك وقت القيادة.

وأكّد رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، ضرورة ضمان ثبات الإطارات واستقرارها خلال السير في الطريق، ومراجعتها بشكل دوري مع ضرورة الحرص على مراجعة «نقشة» الإطارات والتأكّد من عمقها.

إرشادات للحفاظ على إطار السيارات بشكل عام

وأضاف رئيس شعبة السيارات، أنَّ تغيير «كاوتش السيارة مع كل مسافة تصل إلى 50 ألف كيلومتر، من عام إلى عامين وذلك بواسطة معرفة هل كاوتش السيارة بحاجة للتغيير أم لا؟ باستخدام عملة معدنية وغرزها فيه، فإن دخلت بمسافة 20% فالكاوتش ليس بحاجة لتغيير، وفي حال عدم دخولها فالكاوتش بحاجة للتغيير في أسرع وقت».

وتابع أنَّ «تزويد ضغط إطار السيارة يتراوح من 30 إلى 35 رطل/ بوصة مربعة، ولكن يجب الالتزام بقيمة الضغط المطلوبة للكاوتش لأن زيادة الضغط تؤدي لتآكل الإطار»، ناصحًا بمراجعة جدول ضغط الإطارات، مبينًا أنَّه في حالة تعرض إطار السيارة للمسامير يجب عدم السير بها مسافة كبيرة، لتجنب تعرضه للتلف.

أسعار الإطارات

- سعر كاوتش بريدجستون مقاس R 16 55 205 بولندي يتراوح من 1300 إلى 1350 جنيه.

- إطار السيارة مقاس 16 من ماركة مايلستون BLASTER تركي المنشأ يتراوح من 870 إلى 970 جنيهًا.

- سعر كاوتش السيارة مقاس 15 من ماركة أوتسو تايلاندي المنشأ من 950 إلى 1050 جنيهًا.

- سعر كاوتش ماركة كومهو مقاس 14 يتراوح من 650 إلى 750 جنيهًا.

- سعر إطار سيارة ماركة اوتسو تايلاندي مقاس R15 55 195 يتراوح من 800 إلى 900 جنيه.

- سعر إطار السيارة ماركة مايلستون تركي مقاس R15 55 195 في مصر يتراوح من 810 إلى 900 جنيه.

- سعر إطار السيارة ماركة جي تي راديال إندونيسي مقاس R15 55 195 في مصر من 820 إلى 860 جنيهًا.