كيف تحصل على راتبك الشهري قبل موعد صرفه بعد نفاد راتبك؟

في كثير من الأحيان، وبمجرد أن يصرف الموظف راتبه الشهري، يسدد الفواتير المطلوبة منه، ويبدأ تلبية احتياجاته وأسرته الأساسية من متطلبات الحياة، الأمر الذي يجعلهم يلجأون إلى استخدام خدمة صرف راتب الشهر المقبل مقدما، إذ تتيح البنوك تلك الخدمة لمساعدة المواطنين على استكمال الشهر.

ويوفر البنك التجاري الدولي خدمة صرف الراتب مقدما للموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل خدمة صرف الراتب مقدما من البنك التجاري الدولي، وفق خدمة عملاء البنك والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل خدمة صرف الراتب مقدمًا من البنك التجاري الدولي

يحرص البنك التجاري الدولي «بنك cib»، على تقديم خدمة صرف الراتب مقدما، حرصا منه على تجاوز الحالات الطارئة والمفاجئة التي قد تحدث للموظف قبل حلول موعد صرف راتب الشهر الجديد الخاص، كما يساعده أيضا على سداد الفواتير المطلوبة منه، إذ يتيح البنك فرصة الحصول على حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من الراتب الشهري بنظام السحب على المكشوف وضمان المرتب، والتفاصيل كالتالي:

- يتيح البنك التجاري الدولي للعميل فرصة الحصول على حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من الراتب الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه.

- يتيح البنك لعملائه فرصة سحب الرصيد الخاص به مباشرة من ماكينات الصراف الآلي.

- يحرص البنك التجاري الدولي على عدم إضافة رسوم في حالة الإلغاء أو السداد.

- يمنح البنك لعملائه سعر عائد تنافسي يتراوح بين 18.5% حتى 23% احتسابه على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

- يتيح البنك التجاري الدولي فرصة سداد المبلغ من خلال أكثر من 198 فرعا و440 ماكينة إيداع نقدي.