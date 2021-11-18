خبراء بالبورصة: قرارات هيئة الرقابة جيدة لكنها غير كافية

تابع العاملين والمتعاملين في مجال الأسهم والأوراق المالية، اجتماع هيئة الرقابة المالية مع ممثلي سوق المال أمس الأربعاء؛ حيث اتخذ الجانبان بعض القرارات التي من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على السوق بعودة النشاط للتداولات.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أراء الخبراء في مدى استفادة السوق من هذه القرارات، وهل ستكون كافية في مضمونها وقوتها لعودة النشاط للسوق؟

عطا: قرارات الهيئة جيدة لكنها غير كافية

قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن سوق الأوراق المالية بما فيه من متعاملين وعاملين، كانوا يترقبون اجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية مع ممثلي البورصة، لمناقشة وضع البورصة وما تشهده من خسائر في الفترة السابقة، ويأتي هذا بعد عدم استجابة السوق للإجراءات السابقة التي اتخذها مجلس الوزراء لإقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية بآلية جديدة مرضية للمتعاملين بالسوق، الأمر الذي يعني أن ما يحدث في البورصة من تراجعات وخسائر، لم يكن السبب الوحيد فيه هو تطبيق الضريبة وإنما الأمر أكبر من ذلك.

وتابع عطا، ما يحدث في البورصة هو أكبر من ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث أن السوق بصفة عامة والمتعاملين بداخله أصبحوا ضحية القرارات الفجائية التي تتدخل بشكل كبير في تداولات السوق اليومية، مثل الإيقافات المستمرة للأكواد وإلغاء العمليات على الأوراق المالية خلال جلسات التداول وبعدها، إضافة إلى ذلك تطبيق قواعد الشراء الهامشي الجديدة التي تم إقرارها في شهر أبريل الماضي في وقت تشبع فيه السوق بنسب شراء هامشي كبيرة، كل هذه الأسباب كانت قد شكلت ضغوط بيعية كبيرة وعدم وضوح للرؤية للمتعاملين داخل السوق.

ويرى عطا، أن هناك قرارات أعلنت عنها الهيئة في اجتماعها الأخير، لكنها تحتاج إلى الفصل فيها بشكل أسرع وأوضح، مثل قرار تخفيض رسوم التداول بنحو 20% وتأجيل تطبيق قواعد الشراء الهامشي الجديدة «المارجن» لمدة ست أشهر، هو قرار جيد بالنسبة للسوق في الوقت الحالي، لكنه ليس كافيا لتغيير واجهة السوق وجذب ثقة المتعاملين مرة أخرى، وكذلك عدم استخدام الهيئة سلطاتها في إيقاف التداولات، وإلغاء العمليات إلا في حالات التلاعب فقط.

وفيما يخص جلسة المزايدة وتحديد سعر الإغلاق، أيضاً لم يتم الفصل فيه بقرار واضح، حيث أن أغلب المتعاملين بالسوق غير متقبلين لجلسة المزايدة ووصل الأمر إلى أن عدد كبير من المتعاملين تنتهى لديهم الجلسة في الساعة 2.15 أي قبل جلسة المزايدة وهذا ناتج عن عدم استيعاب المتعاملين داخل السوق لها.

ويقول، عطا إن السوق في الوقت الحالي يعاني من عدم وجود السيولة بعد الخسائر الكبيرة للمتعاملين، علاوة على عدم تمثيل المؤسسات بشكل كبير داخل السوق وهو ما يفتقد لثقة المستثمر بداخله وعدم وضوح الرؤية، وأن الوقت الحالي يتطلب إجراءات تحفيزية قوية مباشرة لتغيير واجهة السوق في الفترة المقبلة، فالجميع يتساءل أين دور المؤسسات في ظل هذا الهبوط العنيف ووجود أسعار أسهم متدنية أقل بكثير عن قيمتها العادلة، الجميع يناشد بتفعيل مبادرة البنك المركزي مرة أخرى والتي قد أعلنت من قبل لضخ 20 مليار جنيه بالسوق، هذه المقترحات من شأنها أن تعود بالسوق إلى أوضاع أفضل وتنتهي موجة التراجعات.

رمسيس: السوق تحتاج إلى ضخ سيولة سريعة

تقول حنان رمسيس، محلل مالي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن قرارات هيئة الرقابة المالية الأخيرة، هي إصرار من قبل الهيئة علي أن يسود القانون على السوق لحماية مكتسبات السوق من الانهيار ومن التأثير السلبي للمضاربة، ولكن هذا رأي الرقابة، أما المتعاملين يروا أن تلك القرارات لن يكون لها تأثير على التداولات ولا تعوض السوق خسائره، وعلى الرغم من الوعد بعدم التدخل لإلغاء العمليات وإيقاف الأكواد والأوراق المالية إلا في أضيق الحدود، فما زال الإلغاء قائم والارتباك قائم.

وتابعت رمسيس، يحتاج السوق إلى ضخ سيولة تعمل على تنشيط حركة التداولات في كافة المؤشرات ودخول سريع للسيولة دون تباطؤ، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأسهم من قبل الكيانات الكبيرة لفترة طويلة لدعم استقرار السوق وعدم حدوث ضغوط بيعية، تفعيل دور صانع السوق والذي يظهر دورة في حالة الانخفاضات، فضلاً عن الإفصاح والشفافية لأسباب اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بالتداول وطرحة لرأي المستثمر لأنه الطرف الأكثر أهمية في عملية التداول.

وأشارت، إلى أنه قد يكون لخفض تكلفة التداول دور علي المدى الطويل في حالة عودة الثقة مرة أخرى وعودة المتعاملين للتداول في البورصة، بعد انخفاض القدرة الشرائية للعديد منهم بسبب خسائرهم المتوالية وتقلص استثماراتهم وبسبب قواعد الهامش التي تم تأجيلها لمدة ست أشهر.

عيد: البورصة تحتاج إلى إصلاح هيكلي

من جانبه، يرى حسام عيد، محلل مالي بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن الأزمة التي تمر بها البورصة المصرية تحتاج بشكل كبير إلى إصلاح هيكلي وليست محفزات فقط، وبالنظر إلى أداء البورصة بعد إعلان مجلس الوزراء عن حزمة المحفزات الأخيرة لسوق المال، فلم تتجاوب مع تلك المحفزات وتراجعت بشكل حاد، فضلاً عن رفض ضريبة الأرباح والتي تستهدف المستثمرين الأفراد بالرغم من اتجاه الأفراد نحو الشراء بعد الإعلان عن تطبيقها وعزوف المؤسسات المالية والأجنبية عن الشراء واتجاههم نحو البيع الأمر الذي يؤكد على أن البورصة تحتاج إلى إصلاح هيكلي.