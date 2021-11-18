الإفتاء تجيب على حكم إضافة المواد الحافظة للألبان: جريمة يعاقب فاعلها

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من رجل يعمل بتجارة الألبان مفاده: «أعمل في تبريد الألبان وتوريدها للشركات الكبرى لتصنيعها، وهذه الشركات تطلب درجة حموضة 13 للبن، وهي درجة حموضة اللبن عند الحلْب، ولكن درجة الحموضة ترتفع إلى عشرين أو أكثر من زمن حلب اللبن وتوريده إِلَيَّ من التجار، وحتى يأخذ اللبن درجة التبريد الكافية لتوريده للشركات، وهذا ما يجعل الشركات ترفضه، ولذا فإنني ألجأ إلى الاستفسار عن وضع مادة النشادر -الأمونيا- أو مادة الصودا الكاوية لخفض نسبة الحموضة للنسبة المطلوبة، علمًا بأن جميع العاملين في هذا المجال يتبعون نفس الطريقة، فهل وضع هذه المواد مباح؟ وإذا كان مباحًا فما هي النسبة الجائز وضعها؟ وهل وضع الماء باللبن جائز؟».

دار الإفتاء المصرية

بدورها أجابت دار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال، موضحةً: «لا يجوز إضافة أي مواد خارجة عن أصل اللبن الطبيعي المُعَدِّ للبيع لَبَنًا؛ لأن هذا يعتبر من قبيل الغش المحرم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، رواه مسلم».

وأضافت الدار: «بعد مراجعة المختصين العلميين في هذا المجال، واستشارة رئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، أفاد أنه من حيث الإباحة من عدمها، فإن التشريعات والقوانين الرقابية والمواصفات القياسية المصرية والعالمية، تُجَرِّم أي إضافات أو حدوث أي تغيرات في صورة اللبن، سواء باستخدام مواد ضارة بالصحة أو غير ضارة بها، وبأي نِسَب من شأنها أن تُحدِث تغيرًا في اللبن من ناحية خواصه الطبيعية أو الكيماوية التي أنتج عليها من ضَرع الحيوان، وتضع عقوبةً على مخالفة هذه التشريعات أقلها مصادرة اللبن، وتطلق على صورة هذه التدخلات المختلفة غش في أصل اللبن».

التركيب الكيماوي

وتابعت دار الإفتاء المصرية خلال إجابتها عن السؤال الوارد بشأن وضع المواد الحافظة على اللبن: «الصورة المصرَّح بتداول الألبان السائلة عليها هي:- تعريف اللبن: الإفراز الطبيعي للغدة اللبنية في الحيوانات الثديية التي لا تزيد الحموضة فيه عن 0.16 - 0.17% مقدرة كحمض لاكتيك».

ويوصف بالتركيب الكيماوي الآتي:

- الماء 87%.

- كربوهيدرات: 4.5 - 5% سكر اللبن -سكر اللاكتوز.

- الدهن: 3 - 3.5% لبن بقري، 5.5 - 9% لبن جاموسي.

- بروتين: 3.3% لبن بقري، 4.5% لبن جاموسي.

- المعادن: كالسيوم 120 ملجم، لتر لبن بقري، 108 ملجم، لتر لبن جاموسي.

- بالإضافة إلى بعض الفيتامينات والأملاح المعدنية الأخرى بنسب ضئيلة.وهذه هي الصورة التي ألزمت التشريعات تداول اللبن السائل عليها مبردًا أو مبسترًا.

طرق الغش

وحصرت دار الإفتاء المصرية خلال فتواها، طرق الغش التي وردت بالمراجع العلمية، والتشريعات والمواصفات الوضعية وهي:

1- تخفيفه بالماء أو نزع جزء من قشدته.

2- إضافة اللبن الفَرز إليه.

3- إضافة النشا أو بعض المواد الرابطة إلى اللبن المخفف بالماء بقصد رفع لُزوجته وإظهاره بمظهر أكثر دسامة.

4- قد يضاف قليل من ملح الطعام أو السكر بقصد رفع قراءة اللاكتومتر، وبالتالي زيادة الوزن النوعي للبن.

5- قد يضاف مادة ملونة مثل الأناتو لإظهار اللبن الجاموسي المغشوش بمظهر اللبن البقري؛ لانخفاض معدلات اللبن الأخير عن الجاموسي.

6- إضافة بعض المواد الحافظة مثل الفورمالين والبوراكس وفوق أكسيد الأيدروجين أو بعض المواد القلوية مثل كربونات أو بيكربونات الصوديوم أو الصودا الكاوية أو النشادر أو بعض المضادات الحيوية.

7- وقد يلجأ بعضهم إلى استرجاع اللبن المخفف وعرضه على أنه لبن طازج، أو يقوم بخلط جزء من اللبن المجفف مع اللبن الطبيعي.

المشكلات الصحية العديدة

وقالت الدار، إن هذه الوسائل المنتشرة لغش اللبن وغيرها من الوسائل التي لم تُعرف بعدُ، لا يمكن أن تكون مرغوبةً أو مشروعةً قانونًا، بالإضافة إلى ما يترتب عليها من كثير من المشكلات التي تتلخص فيما يلي:

1- المشكلات الصحية العديدة التي تنشأ عن غش اللبن، والتي تختلف باختلاف نوع الغش.

2- انخفاض القيمة الغذائية للبن ومنتجاته.

3- الصعوبات التي تظهر أثناء صناعة اللبن أو عند استخدامه في صناعة بعض المنتجات، كما يحدث عند استخدام لبن مضاف إليه إحدى المواد الحافظة أو الكيماوية أو مضادات حيوية في صناعة الألبان المتخمرة أو بعض أنواع الجبن.

لا يجوز إضافة أي مواد خارجة عن أصل اللبن

وأضافت دار الإفتاء: «لا يجوز إضافة أي مواد خارجة عن أصل اللبن طبيعيًّا من الضرع سواء أكانت ضارة بالصحة أم غير ضارة بها وبأي نسب، وهذا وفق القوانين والتشريعات والمواصفات القياسية والرأي العلمي. انتهى تقرير المركز، وعليه، ولأن الغش عامة من المحرمات وخاصة في الأطعمة وأقوات الناس وغذائهم عامة وغذاء أطفالهم خاصة، وذلك للأحاديث المتكاثرة الواردة في هذا الصدد مثل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، وكان أبو هريرةَ رضي الله تعالى عنه قد مرَّ بناحية الحرَّة بالمدينة المنورة؛ فإذا إنسان يحمل لبنًا يبيعه، فنظر إليه أبو هريرة فإذا هو قد خلطه بالماء، فقال له أبو هريرة: كيف بك إذ قيل لك يوم القيامة: خَلِّص الماءَ من اللبن؟! رواه البيهقي والأصبهاني بإسناد قال عنه المنذري في "الترغيب والترهيب": لا بأس به».