طالب إعدادي يعتدي على زميله بالشرطة المدرسية بـ«كاتر» ويصيبه بـ70 غرزة «فيديو»

شهدت مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة تعدي طالب بالصف الثالث الإعدادي على زميله بالصف الثاني الإعدادي بسلاح أبيض (كاتر) وتسبب في عاهة مستديمة و70 غرزة بالوجه، بسبب اعتراض طريقه، حين أوقفه كشرطة مدرسية بناء على طلب أحد مدرسيه، وتم نقله الي المستشفى.

بداية التفاصيل عندما توجه والد الطالب «طارق» الي ديوان قسم شرطة حلوان لتحرير محضر بالواقعة التي حمل رقم 2685 جنح حلوان لسنة 2021، وأدلى فيه بما حدث لنجله، وبالفحص تبين صحة الواقعة وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه الطالب المتهم.

وجه متقطع

يقول والد الطالب سيف طارق: «تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد المدرسين بإصابة ابني في وجهه من أحد زملائه بمدرسة خالد ابن الوليد، فأسرعت للاطمئنان علي نجلي، فوجدت غارقا في دمائه ووجه متقطع، وسط حالة من الذهول، بسبب أن أحد المدرسين كلفه أن يقف في طُرقة الدور بنظام شرطة مدرسية، وقال له المدرس: محدش يطلع فوق، فتصادف صعود الطالب الذي اعتدى عليه ومعه اثنين آخرين، فعندما منعهم من الصعود تنفيذا لتعليمات مدرسه تشاجروا معه».

معاقبة إدارة المدرسة

وأضاف في حديثه من خلال بث مباشر لـ«الوطن»: «أخرج الطالب من شنطته سلاح أبيض وتعدى عليه، كأنك دبحت فرخة من شدة الدم، وفر هاربا وقت حدوث تلك الواقعة وعلمت إدارة المدرسة بها، لم تفعل أي شيء سوى نقله الي المستشفى، فقط، ابني مستقبله ضاع بسبب طالب بلطجي اتعلم ماسكة السلاح، الطالب تم القبض عليه وايداعه بسجن الأحداث، والآخرين لم يتم استدعاءهم»، مكملا: «أنا بطالب النائب العام وجميع المسؤولين بالتحقيق في الواقعة، والقبض على الطالبين اللي شاركوا وكتفوا ابني من الخلف».