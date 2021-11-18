إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب، اليوم، 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى أمام الكوبري الدولي بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، بنطاق مركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، اليوم، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

نقل المصابين للمستشفى

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال المستشفى 8 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث تصادم بين سيارتين بنطاق المركز، ونُقل المصابون لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من فاطمة محمد حمد، 20 سنة، مقيمة في مركز حوشى عيسى، ومصابة باشتباه مابعد الارتجاج، وأسماء عطية فوزي، 20 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الاتجاج، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وإيمان عبد الباسط فاروق 18 سنة، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم.

كما أصيبت إيمان حمدي محيي الدين، 17 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وعمر حمدي عبد الجواد، 22 سنة، مقيم في النوبارية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلاء عصام حسين، 20 سنة، مقيم بحوشى عيسى، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد العليم حسني عبد العليم، 25 سنة، مقيم في حوش عيسى، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وآلاء أحمد محمد عبد الجواد، 19 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

وجارى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.