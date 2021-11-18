مسجل خطر يشعل النيران فى محل سيدة بالعمرانية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، مسجل خطر، أشعل النيران في محل بقالة ملك لسيدة، وتسبب الحريق في تلف محتويات المحل، وتمكنت الحماية المدينة من إخماده، دون وقوع إصابات.

إخطار للحماية المدنية

بداية التفاصيل أثناء ورود إخطار الى للحماية المدنية، بنشوب حريق في محل بقالة بمنطقة العمرانية، وأفادت التحريات التي جرت بمعرفة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث العمرانية والطالبية والمقدم إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية، بأن المبلغة فوجئت باشتعال النيران داخل المحل واتهمت شخص غير محدد، تردد على أحد سكان العقار الموجود فيه المحل المشتعل، وحدثت بينهما مشادة كلامية في وقت سابق و هددها بحرق المحل.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة «مسجل خطر» في قضايا عديدة، منها تزوير وتزييف يبلغ من العمر 49 سنة، وبمواجهة اعترف بارتكابه الواقعة، لقيام المبلغة بإهانته أثناء نهر ابنته التي كانت ضيفة طرف أحد سكان العقار محل البلاغ.

محضر بالواقعة

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات ضباط المباحث حول الواقعة.

وفى سياق آخر، أنهت ربة منزل حياتها عقب تناولها «حبة الغلة» داخل محل سكنها بمدينة نصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وذلك لبيان سبب الوفاة، كما صرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفاه لسماع أقوالها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.