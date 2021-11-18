تعرف على موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

يبحث كثير من الراغبين في السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، على الإنترنت، عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، بعد أن تعطلت حركة السفر بينهما منذ أشهر، نتيجة انتشار فيروس كورونا، حيث إنه في فبراير الماضي أعلنت السعودية قرارًا بتعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها بشكل مؤقت، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، وذلك بسبب التزاحم داخل رحلات الحج والعمرة.

إعلان موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية قريبا

وقال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، لم يتحدد حتى اللحظة، ولا يوجد أي مستجدات بشأن هذه الأمر، مؤكدا أن هناك اتصالات مكثفة بين كل من وزارة السياحة ووزارة الحج والعمرة السعودية، في إشارة إلى إمكانية استئناف حركة الطيران بين البلدين قريبا.

استعدادات شركات العمرة قبل إعلان موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وأوضح الغمري، أن كافة الشركات المصرية، لديها الجاهزية التامة لتنظيم برامج العمرة، تحسبا للإعلان عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، لكن في الوقت الحالي لا يمكن لتلك الشركات الإعلان عن البرامج الخاصة بالعمرة، إلا بعد التأكد من موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، وصدور قرارالسماح للمصريين بأداء العمرة، بالإضافة إلى إعلان وزارة السياحة والآثار عن الضوابط وموعد بدء الحجز الرسمي، وأنه في حال قيام أحد الشركات بمخالفة تلك الضوابط سيتم سحب الترخيص منها.

أسعار العمرة التقريبية لهذا العام

وأشار الغمري، إلى أنه من المتوقع أن تبلغ أسعار العمرة 2021 بالنسبة للبرنامج الاقتصادي الذي تتراوح مدته من 10 إلى 15 يوما، ما بين 20 إلى 22 ألف جنيه، فيما سيبلغ برنامج الـ4 نجوم ما بين 25 إلى 27 ألف جنيه، فيما سيتخطى سعر برنامج الـ5 نجوم الـ30 ألف جنيه، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة لهذا العام ستكون الأعلى، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي سيتم مراعاتها في التسكين بالفنادق والكشف الطبي على المسافرين للعمرة وإجراء تحاليل الـpcr الخاصة بكورونا.