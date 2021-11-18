فحص للطلاب وهيئة التدريس بجامعة الجلالة للتوعية بمرض السكري

نظمت جامعة الجلالة الأهلية، يوم طبي شمل لإجراء فحوصات وقياس العلامات الحيوية، للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكري، برعاية الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس الجامعة.

جامعة الجلالة: شمل الفحص الطبي تحليل نسبة السكر في الدم وقياس الحرارة

وشمل الفحص الطبي، تحليل نسبة السكر في الدم، وقياس الحرارة والضغط ونسبة الدهون في الجسم، كما عقدت جلسات توعية عن آلام الرقبة، وكيفية علاجه والاجراءات الوقائية لمنع حدوثه، مرض السكري وتركيبات الأسنان، والتهاب الأعصاب السكري.

وأشرف على اليوم الطبي، الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق أبو المعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية.

«الجلالة» إحدى الجامعات الأهلية

وسحب طلاب الكليات الطبية المشاركين، عينات الدم، وأجروا التحاليل المطلوبة بمعامل الكليات، بإشراف أساتذتهم، تماشيا مع هدف جامعة الجلالة الذي يمنح التعليم مع التدريب العملي، لتخريج جيل مستعد لخوض الحياة العملية مباشرةً عقب إنهائه لدراسته الأكاديمية.

الجدير بالذكر، تعد جامعة الجلالة، إحدى الجامعات الأهلية التي جرى افتتاحها العام الماضي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليميا عالي الجودة، ما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

وتضم الجامعة، العديد من البرامج التعليمية الجديدة بشراكة مع جامعات أوروببة ويابانية، حتى تتماشى مع متطلبات السوق محليا ودوليا، خاصة أنها تضم 31 برنامجًا جديداً في مجالات مختلفة منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدلة، العلوم الهندسية، العمارة، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، طب الأسنان، علوم التمريض، وأخيرا علوم وهندسة الحاسبات.

كما تضم الجامعة، مستشفى تعليمي جار تجهيزه، وسكن للطلاب، وأعضاء هيئه التدريس، وتوفر أيضا وسائل مواصلات للطلاب والعاملين بها.