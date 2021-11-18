أرخص 4 سيارات ملاكي زيرو في مصر.. تبدأ من 130 ألف جنيه

اختيار السيارة من الأمور الصعبة التي تحير المواطنين عند البحث عن أفضل السيارات ذات الأسعار الرخيصة، وذلك بسبب كثرة العلامات التجارية المختلفة في نفس الفئة السعرية، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة التي توجد في الأسواق لنفس المنتج.

ركود في سوق السيارات بسبب «الأوفر برايس»

وفي هذا الصدد، قال إبراهيم أحمد، عضو رابطة تجار السيارات في الجيزة، إن سوق السيارات يشهد حالة من الركود خلال الوقت الراهن، بسبب تفشي ظاهرة رفع الأسعار بين المعارض المختلفة بشكل مبالغ فيه، أو ما يسمى بـ«الأوفر برايس-over price».

وأضاف عضو الرابطة أن المواطن يبحث عن سيارة اقتصادية بأسعار مناسبة، وسط ظروف اقتصادية وأوضاع معيشية تتطلب ذلك، ومن منطلق ذلك تستعرض «الوطن» أفضل سيارات الفئة الاقتصادية لمساعدة الراغبين في الشراء على الاختيار المناسب، وفقا لنصيحة عضو رابطة تجار السيارات.

- سوزوكي ألتو.. الأرخص في الزيرو

تعد السيارة سوزوكي ألتو، العلامة التجارية اليابانية الأرخص في مصر لسيارة زيرو مستوردة، وهي مصنعة ومجمعة في اليابان وتعمل بمحرك 800cc مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 47 حصانا وعزم 69 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

من جانبه، يرى عبد العاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السيارة ألتو بالفعل هي أفضل السيارات الاقتصادية، ولكن يعيبها فقط عدم وجود أية وسائل ترفيهية بها، موضحًا أن متوسط استهلاكها للوقود يبلغ 3.7 لتر لكل 100كم، وحجم الشنطة 180 لتر وتتسع السيارة لـ4 أفراد، فيما يصل السعر الرسمي لسوزوكى ألتو إلى 130 ألف جنيه.

- إسبريسو.. اليابانية

لا تزال العلامة التجارية اليابانية «سوزوكي» تقتحم السوق بالسيارات الميني لتعلن عن إصدار سيارتها الجديدة سوزوكي سبريسو، محتلة المرتبة الثانية كأرخص سيارة مستوردة في مصر.

وتعمل السيارة اليابانية الميني الجديدة بمحرك 1.0 لتر مكون من 3 أسطوانات، بقوة 67 حصان وعزم 90 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

ويبلغ استهلاك السيارة للوقود 4.6 لتر لكل 100كم، بشنطة خلفية بسعة 239 لتر، وتتسع السيارة لـ5 أفراد، بسعر 145 ألف جنيه، حسبما ذكر عبد العاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات.

لادا جرانتا.. أرخص سيارة للسيدات في مصر

تعد سيارة لادا جرانتا أرخص سيارة للسيدات في مصر بمحرك سعة 1.6 لتر مكون من 4 إسطوانات، يعمل بقوة 87 حصان وعزم 140 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

فيما يبلغ متوسط استهلاكها للوقود 6.8 لتر لكل 100كم، بحقيبة خلفية سعة 520 لتر، وهي الأكبر سعةً لهذه الفئة والفئات الأعلى، وتتسع السيارة لـ5 أفراد، بسعر سوقي 149 ألف جنيه لموديل 2021.

سيارة شيري أريزون 5 الصينية

تحتل العلامة التجارية الصينية شيري أريزون 5، المرتبة الرابعة من حيث السعر، وهي سيارة صينية تجميع محلي وتعمل بمحرك 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات بقوة 114 حصان وعزم 141 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

ويصل متوسط استهلاكها للوقود 7 لتر لكل 100كم وسعة الشنطة الخلفية 430 لتر وتتسع السيارة لـ5 أفراد، في حين يبدأ السعر الرسمى لها من 167 ألف جنيه.