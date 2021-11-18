مباحثات «مصرية - نيوزيلندية» لتعزيز التعاون

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وهون داميان كونور، وزير الزراعة والتجارة والمجتمعات الريفية النيوزيلندى، خلال لقائهما فى سنغافورة اليوم، تعزيز فرص التعاون بين مصر ونيوزيلندا، وتوسيع نطاق الجهود المشتركة للتنمية المتبادلة فى البلدين، وتطرق اللقاء الذى عقد خلال المشاركة فى فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، من 16 إلى 19 نوفمبر، إلى توسيع نطاق مجالات التعاون بين نيوزيلندا والدول الأفريقية من خلال مصر، باعتبارها بوابة لقارة أفريقيا، وإمكانية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة فى مصر وموقعها الاستراتيجى، فضلاً عن الشراكات المنفذة بالفعل مع شركاء التنمية، لتعزيز التعاون الإنمائى النيوزيلندى مع قارة أفريقيا فى مجالات الزراعة والأمن الغذائى وتنمية المجتمعات الريفية. وعرضت الوزيرة محاور المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى «حياة كريمة»، التى تعد من أضخم المشروعات القومية فى تاريخ مصر.