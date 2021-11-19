عصافير الجنة.. ختمة قرآن من طلاب لمدرستهم الراحلة أمام قبرها بطوخ

أدي عددا من طلاب مرسة كفر الرجالات الإعدادية بقرية كفر الرجالات مركز طوخ بمحافظة القليوبية ختمة قران ووهبوا ثوابها لمعلمتهم الراحلة هويدا عبد العظيم مختار التي توفت منذ عدة أيام حيث توجه الطلاب اليوم لي مقابر القرية ووقفوا حدادا علي المعلمة وقاموا بقراء القرأن جماعيا من الاجزاء والمصاحف التي حملوها معهم في لفته إنسانية تعبيرا عن تقديرهم لسيرة الراحلة وحزنهم علي فراقها.

طلاب يزورون مقبرة مدرستهم الراحلة

وكان طلاب مدرسة كفر الرجالات بطوخ بزيارة لمقابر القرية قبل بدء اليوم الدراسي اليوم بزيارة مقبرة المعلمة هويدا عبدالعظيم مختار والتي كانت معلمه بالمدرسة وتوفاها الله منذ عدة أيام وقاموا بقراءة القرأن والدعاء بالرحمة للفقيدة مؤكدين انه اقل شئ ممكن ان يقدموه وفاء لروح الراحلة وذكراها العطرة.

الطلاب الراحلة كانت أنسانه ومربية فاضلة

كما وزع عددا منهم اجزاء من القرأن والدعاء للمعلمة الراحلة بعان قاموا بالتوجه إلى مقابر القرية لقراءة القرآن والدعاء للمعلمة التي فارقت الحياة منذ عدة أيام مؤكدين أنها كانت الإنسانة والمعلمة والمربية الفاضلة والتي كان لها تأثير كبير في مسيرتهم العملية مؤكين انهم ي حالة حزن منذ ان فارقتهم مما ترك أثر حزين في قلويهم لما كانت عليه من خبرة وحنان وعلم حرموا منه بوفاتها.

ودعا الجميع للفقيدة بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم زوجها وأبنائها وأهلها وطلابها وجميع محبيها الصبر والسلوان.