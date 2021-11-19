«وائل» يستغيث بمحكمة الأسرة من زوجته: «مفترية ضربتني وسرقت التاكسي»

«مفترية وضربتني هي وأخواتها البلطجية وسرقوا التاكسي اللي بشتغل عليه، أكل عيشي»، هذه العبارة رددها «وائل»، 33 عاما، أمام قاضي محكمة الأسرة بالجيزة، خلال النظر في دعوى النشوز الذي أقامها ضد زوجته «م. ج»، بحجة أنها عنيفة وقامت بسرقة التاكسي الخاص به مصدر رزقه، بمساعدة أشقائها، حسب دعواه.

زواج تقليدي

وقال الزوج في دعواه أمام القاضي بمحكمة الأسرة، إنه تزوج منها بعد أن اقترحها عليه أحد جيرانه، فكانت جميلة وهادئة، وبعد اللقاء الأول بها قرر خطبتها، وتقدم لها وبعد الاتفاق على تجهيزات الزفاف، قاموا بتحديد الزواج بعد 7 أشهر، خلال هذه المدة لم يظهر أي شئ عليها، بل كانت على خلق.

الزوجة خدعته

وأضاف «وائل»، أنه بعد الزواج فوجئ بطباعها السيئة، وكان يحاول من أول يوم التأقلم معها لكنه فشل، وحين يعترض كانت تعنفه وتجمع أخواتها للتهجم عليه في منزله، وبعد مرور أشهر سئم منها، وأشترى سيارة أجرة «تاكسي» ليعمل عليه بجوار وظيفته، لكنها اعترضت على غيابه كثيراً خارج المنزل، وبدأت بينهما كل يوم مشادة كلامية تنتهي بشجار عنيف وتدخل أخواتها.

سرقت التاكسي هي وأخواتها

وتابع الزوج تفاصيل مؤسفة جعلته يرفض العيش معها مرة ثانية، «صحيت الصبح ملقتش التاكسي تحت البيت، ولما سألتها أنكرت أنها متعرفش، وبعد كده اكتشفت أنها سرقت المفاتيح وطلعت عليها نسخة وأدتها لأخواتها، وهما سرقوا التاكسي بالليل وأنا نايم، وباعوه، ولما روحت أتكلم معاهم اتهجموا عليا وضربوني، وهددوني من أن أعمل محضر في القسم سواء بسرقة التاكسي أو الضرب».

طلبوا منه التنازل عن كل أملاكه

وأوضح «وائل» أنه حاول زوجته وأشقائها أكثر من مرة أن يردوا له ثمن التاكسي، وتدخل أحد الجيران للصلح بينهم، لكنهم قاموا بالتهجم عليه، وأضاف: «ساومتني هي وأخواتها على التنازل عن شقتي بكل ما تحتويه من منقولات التي كنت قد اشتريتها بأموالي، وواصلت تهديدي، ووجدت نفسي أخسر كل شئ أملكه بسبب عنفهم وبلطجتهم».

الزوجة رفضت الطلاق

وأشار «وائل»، في دعواه، أنه حاول أكثر من مرة الطلاق بشكل ودي، لكنهم عنفوه وطلبوا منه التنازل لها عن كل ما يملكه، ليؤمن لها مستقبلها بعد الطلاق فرفض، وعندما ذهب للمنزل وجدهم يقيمون بيه وقاموا بطرده.

دعوى نشوز

وأنهى الزوج دعواه أنه قرر اللجوء لمحكمة الأسرة حتى يتخلص من هذه الزيجة بأقل الخسائر، وأقام دعوى نشوز ضدها، ما زالت منظورة أمام المحكمة، على أن يتم الفصل فيها الشهر المقبل.