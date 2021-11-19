«مصر بعيون الآخرين»: أصبحت الفاعل الإقليمي الأقوى في شرق البحر المتوسط

حلمه أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، وها هو قاب قوسين أو أدنى من أن تكون مصر هي المركز الإقليمي للغاز، وأنها ستكون يومًا رائدة تسييل وتصدير الغاز الطبيعي عالميًا.. هكذا حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهكذا وعد وصدق فيما وعد شعبه به، بعدما أطلقت مصر منتدى غاز البحر المتوسط ليكون أشبه ببورصة تصدير الغاز الطبيعي لأوروبا، وليصبح منصة جديدة لتطوير منطقة شرق المتوسط.

واستعرض الفيلم الوثائقى «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، المذاع على قناة «دى أم سى»، ما كتبه سايمون هيندرسون، المدير ببرنامج سياسات الخليج والطاقة بمعهد واشنطن «تحت حكم السيسي مصر هي اللاعب المهيمن في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط».

كما استعرض الفيلم ما ذكرته رئيسة اليونان «إيكاتيريني ساكيلاروبولو» والتي قالت «أنا فخورة جدًا وهذا شرف كبير لليونان ولي شخصيًا أن استقبل هنا وفي هذا المكان رئيس جمهورية مصر الدولة الشقيقة والرائدة في العالم العربي والإسلامي».

أما الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، فقال: «مصر تعد شريكًا هامًا للاتحاد الأوروبي، وعاملًا هامًا للاستقرار في المنطقة في مجالات عدة مثل الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والهجرة».

وقال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس: «أعبر عن سعادتي أني اجتمعت مرة أخرى مع الصديق العزيز السيد عبدالفتاح السيسي».

ولم تتوقف الشهادات من الدول الصديقة ومسئوليها فقط، حيث شهد كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب التركي المعارض لمصر ورئيسها في البرلمان التركي قائلًا: «إذا قمتم بسؤال أي طالب يدرس العلاقات الدولية ما هي الدول المهمة في شرق المتوسط، طالب السنة الأولى أو حتى طالب الثانوية سيقول مصر لأنها دولة مهمة جدا».