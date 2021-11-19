رئيسة برلمان النرويج تستقيل من منصبها بسبب «شقة»

استقالت رئيسة البرلمان النرويجي، إيفا كريستين هانسن«48 عاما»، أمس الخميس، من منصبها، على وقع ضجة حول «شقة» تحتفظ بها في عاصمة بلادها «أوسلو» خلافا للقانون، وقالت لـ إذاعة «إن آر كيه» النرويجية، إنها تعتقد أنه من غير المقبول بالنسبة لـ البرلمان أن يخضع رئيسه للتحقيق من قبل الشرطة.

وتمتلك «هانسن»، وزوجها منزلا بالقرب من عاصمة النرويج منذ أعوام، ورغم ذلك، فهي مسجلة في المركز الإداري «تومسوي»، حيث يسمح بأن يكون لها شقة أو استراحة.

رئيسة البرلمان النرويجي تعلن أنها أساءت فهم القواعد

وأضافت «هانسن»، أنها تواصلت مع زعيم الحزب الذي تنتمي إليه ومع زعيم الكتلة البرلمانية لـ الحزب، لتخطرهما بأنها تعتزم الاستقالة من رئاسة البرلمان، مشيرة إلى أنها أساءت فهم القواعد، وهو أمر ربما سقط فيه ساسة آخرون.

وتعرضت رئيس البرلمان النرويجي، في وقت سابق، لانتقادات شديدة عقب كشف النقاب عن أنها ربما تشغل شقة تابعة لـ البرلمان في أوسلو، بطريقة غير نزيهة.

من جانبه، أعلن المدعي العام في النرويج، أمس الخميس، إجراء تحقيقات مع 6 من أعضاء البرلمان في مثل هذه القضايا، فيما تناولت التحقيقات عملية احتيال محتملة وربما اتهامات أخرى، ويعتقد أن «هانسن»، بين الساسة المعنيين بهذه التحقيقات.

وكان وزير شؤون الأفراد والأسرة كييل أنجولف روبستاد، استقال في سبتمبر الماضي، عقب كشف النقاب عن أنه لا يزال مسجلا مع والديه، في حين كان يعيش مع أسرته في العاصمة النرويجية «أوسلو».

جدير بالذكر، أن المعارضة النرويجية اليسارية بقيادة العمالي يوناس يار ستور، فازت في شهر سبتمبر الماضي، بالانتخابات التشريعية، في فوز أنهى 8 سنوات من هيمنة اليمين على حكم البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.