انطلاق اجتماع وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا

وصل وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، إلى العاصمة اليونانية أثينا، حيث يحضر وزير الخارجية اجتماعًا مشترك لوزراء خارجية اليونان وقبرص وفرنسا.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، صورًا لوصول وزير الخارجية وجانبًا من مشاركته في اجتماع وزراء خارجية قبرص واليونان وفرنسا.

متحدث الخارجية يوضح أهم محاور الاجتماع باليونان

وكان السفير أحمد حافظ، ذكر أن هذا الاجتماع الوزاري يُعقد في اليونان في ظل توافق الرؤى الإستراتيجية التي تجمع بين الدول الأربع.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، والهجرة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا.