الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. خلال الفترة من 13حتى 19 نوفمبر (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 13حتى 19 نوفمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

تعديل قانون الرياضة

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، حيث نصت التعديلات في جزء منها على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، والموافقة على مشروع قرار بشأن استثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، مع الالتزام ببعض الأحكام والضوابط الواردة في هذا القرار.

زراعة الأعضاء البشرية

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011، حيث نص التعديل على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاماً في عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاماً في العمليات الأخرى، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ليشمل إضافة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج.

كما تضمنت القرارات، وفقاً للتقرير الموافقة على إسناد توريد وقود لتلبية احتياجات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، من الهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة في شركة مصر للبترول، لانتظام العمل بهذا المرفق الحيوي، وذلك في ضوء وجود خط ثابت لشركة مصر للبترول داخل الميناء، بالإضافة إلى اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 14/11/2021، والخاصة بأوامر الإسناد للشركات لإقامة مشروعات، وكذا زيادة أوامر الاسناد لاستكمال الأعمال لعدد آخر من المشروعات، ليصل الإجمالي إلى 57 مشروعاً.

كما تمت الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة الإسماعيلية تأجير مشروع نقل وتوزيع البوتاجاز المملوك للمحافظة، والمقام على مساحة 3612م2 بمنطقة أبو بلح بقرية نفيشة بالمحافظة، للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو" لاستغلاله في توزيع أسطوانات البوتاجاز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وشملت القرارات أيضاً كما أظهر التقرير، الموافقة على تجديد التعاقد مع شركة المقاولون العرب للقيام بأعمال صيانة المرافق والمباني والأنظمة الكهروميكانيكية لعدد 19 مستشفى، وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء عقد كل مستشفى ولمدة عام، وذلك في إطار المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، إلى جانب الموافقة على طلب هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنابة "بنك المعرفة المصري" في التعاقد مع الناشر "Springer Nature" لتغطية النشر العلمي للباحثين المصريين في الدوريات ذات الوصول الحر بالكامل والمجلات المزدوجة، في حين تمت الموافقة على التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ أعمال توصيل التيار الكهربائي للمجمع الطبي الجديد التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمدينة 24 أكتوبر بمحافظة السويس.

اجتماعات رئيس الوزراء

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد اجتماع لمتابعة خطوات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية "أبوقير - محطة مصر"، وذلك بحضور وزير النقل، ومحافظ الإسكندرية، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي، ومساعد وزير النقل للمكتب الفني.

وعقد اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لاستعراض دراسة متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية و"سكن لكل المصريين" بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بحضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الهيئة، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية.

وشملت الاجتماعات أيضاً وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعاً مع وزير الخارجية لاستعراض آلية تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية ببدء الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ في نوفمبر 2022، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بالقاهرة، حيث كلف بسرعة إخلاء الأراضي بمنطقة شمال الحرفيين من الاشغالات القائمة؛ استعداداً لتنفيذ المشروعات الخدمية عليها، خاصة مشروع "المجمع الحرفي"، وذلك بحضور محافظ القاهرة، ومدير أمن القاهرة، ونائب محافظ القاهرة، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، حيث كلف بإعداد خطة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جميع الأتوبيسات والسيارات في مدينتي شرم الشيخ والغردقة للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء ليكونا ضمن المدن الخضراء، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتعليم العالي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان، والطيران المدني، ومحافظي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ورئيس اتحاد الغرف السياحية.

وترأس الاجتماع الأسبوعي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة مثل مشاركة مصر في مؤتمر باريس حول ليبيا، وموقف التعامل مع السيول التي تعرضت لها محافظة أسوان وآخر مستجدات أزمة كورونا محلياً ودولياً.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً كما جاء في التقرير، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ومدير المركز الديموغرافي، ومسئولي الحملة الإعلامية للمشروع، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة جاهزية المنشآت والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ تمهيداً لعملية انتقال الموظفين والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية، اعتباراً من الشهر المقبل، حيث وجه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بمدينة بدر للموظفين وتسليمها تباعًا للمستحقين من الشهر المقبل.

انتاج الهيدروجين الأخضر

وعقد اجتماع لاستعراض رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن توطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، حيث تقدمت 3 تحالفات عالمية بعروض لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقتي "السخنة" و"شرق بورسعيد"، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

كما عقد اجتماعاً لمتابعة جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية عن طريق الشحن البحري، وذلك بحضور وزراء قطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فضلاً عن اجتماع لمتابعة جهود تعميق الصناعة الوطنية، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة

زيارة رئيس الوزراء لمحافظة السويس

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت زيارة محافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وذلك برفقة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكذلك متابعة مشروع تطوير حديقة الخالدين والنصب التذكاري والمنطقة المحيطة بها، ووحدة الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة السويس، حيث أشار إلى اهتمام رئيس الجمهورية بإقامة شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل لجميع الجهات بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

وتفقد محطتي رفع صرف صحي "زرب" القديمة والجديدة أثناء زيارته لمحافظة السويس، حيث وجه بتوفير 30 مليون جنيه كمرحلة أولى لمشروع تطوير قرية عامر والصرف المغطى بمدينة الشيخ خليفة السكنية.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مشروع إنشاء المجمع الطبي بالسويس، الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث وجه بالإسراع في شراء وتوفير المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات لمواطني المحافظة.

في حين تفقد مدبولي ومرافقوه، خلال جولتهم بمحافظة السويس، وحدات مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، الذي يتم إقامته بحي عتاقة ويستهدف توفير 25 ألف وحدة سكنية بالمحافظة.

وتفقد مدبولي ومرافقوه أعمال تطوير مستشفى السويس الجامعي، وكلية الطب بجامعة لسويس، وكذلك مشروع تطوير طريق المعاهدة (السويس/ الإسماعيلية)، الذي يعد أحد أهم مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق.

وبجانب ما سبق، تضمنت الأنشطة أيضاً، كما ورد بالتقرير، تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية عامر بحي الجناين بمحافظة السويس، حيث ترجل في شوارع القرية وأجرى حواراُ مع الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم بتواجد الحكومة في قريتهم لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، كما قام بالإدلاء بتصريحات لمندوبي الصحف ومراسلي القنوات التلفزيونية خلال جولته بمحافظة السويس.

وأشار إلى أن الهدف من مثل هذه الزيارات هو متابعة جميع المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة على مدار الساعة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، ذلك واختتم زيارته لمحافظة السويس بتفقد مشروع ممشى أهل السويس، وكذا المنطقة الترفيهية بالكورنيش الجديد، وممشى وكورنيش ترعة الهويس، كما افتتح المرحلة الثانية من شاطئ السوايسة.

وتفقد اللمسات الأخيرة لأعمال ترميم وتطوير قصر محمد على باشا بشبرا، استعداداً للافتتاح، وذلك برفقة وزير السياحة والآثار، ومحافظ القليوبية، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.

توقيع بروتوكول بين وزارتي العدل والتخطيط

كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن العمل على وضع استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية وقياس الأثر التشريعي للتشريعات ومشروعات القوانين، والقرارات المنظمة للمسائل الاقتصادية والمالية والضريبية، وكذلك شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والهيئة القومية للبريد، بشأن طباعة وتوزيع إقرارات الذمة المالية.

وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع وفد من أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته العادية رقم 112، حيث أكد أن مصر تعمل على قدم وساق لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتكتب بذلك فصلاً جديداً في تاريخ الجهاز الإداري للدولة، وذلك بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، لمتابعة موقف عمل المجمع.

حيث أكد أن المجمع يحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية لكونه يسهم في تعزيز جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والشمول المالي، فضلاً عن لقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، حيث أكد على دور المنطقة الاقتصادية في خلق مجتمع متكامل يرتكز على قطاعات الصناعة، والنقل البحري، والخدمات اللوجيستية، بما يدعم دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.