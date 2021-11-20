طالب يهدد بالانتحار اعتراضا على امتحانات طب عين شمس.. والكلية ترد

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ ساعات، رسالة لطالب بكلية الطب جامعة عين شمس، يحتوي مضمونها على تهديد بالانتحار نتيجة وقوع ظلم عليه ورسوبه في امتحانات الكلية وتأخره عن باقي زملائه في الدفعة، حسبما وصف.

ولم تكن رسالة تهديد الطالب هي الأولى من نوعها، بل سبقتها رسالة من طالبة كانت مدونة على جدران دورات المياه بكلية الطب جامعة عين شمس، واحتوى مضمونها أيضًا على تهديد بالانتحار، بسبب الظلم وعدم وجود عدالة في تصحيح أوراق الامتحانات للمواد الدراسية، على حد وصفها.

كلية الطب جامعة عين شمس ترد

ومن جهته علق الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالدمرداش، على الواقعتين قائلًا: «لم يحدث أي ظلم لأي طالب في الامتحانات أو التصحيح، وعند ورود شكوى بشأن صعوبة أي مادة دراسة أو امتحانات، يتم تشكيل لجنة ممتحنين على الفور لإعادة النظر في الأسئلة وتقييمها، والنظر في رصد الدرجات، مشيرًا إلى أنه في حال وجود أي خلل يتم مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك».

متابعة الطلاب نفسيا والعمل على مشاكلهم

وأكد الدكتور أشرف عمر، أن أسئلة الامتحانات يتم وضعها وفقًا للاشتراطات والضوابط وفقا للمعايير ومتطلبات الجودة، لافتًا إلى أن الامتحانات والدراسة في جامعة عين شمس بكلية الطب، تهدف إلى إخراج طبيب ماهر ومتميز، بحيث يكون مؤهلًا فيما بعد أن يكون طبيب ماهر وذو خبرة.

وواصل: «التشديد والتأكيد على الالتزام والاجتهاد في الدراسة بكليات الطب عامة ضرورية وتهدف في النهاية لإخراج طبيب ماهر، الموضوع مش قصة توزيع درجات بقدر ماهو نظام يهدف إلى إخراج كوادر متميزة وقادرة على الكشف والعلاج والتشخيص، طبيب شاطر يعرف يشخص ويعالج كويس».

ونفى عميد الكلية، ما تردد عن وجود تعنت تجاه الطلاب، مشيرًا إلى أن هناك وحدة موجودة تهتم بمتابعة الطلاب نفسيا والعمل على حل أي مشكلة تواجههم أثناء الدراسة أو الامتحانات، معلقًا: «هناك وحدة القياس والتقويم تراجع الامتحانات ولوهناك أسئلة صعبة يتم إزالتها، واللائحة الدراسية مطبقة لأنها هناك نظام طبي يسير عليه».

وأكد أن ما ينشر من رسائل هي بمثابة وسائل ضغط للحصول علي درجات، وهذا لا يصح، لافتًا إلى أنه تم مراجعة جميع النتائج للدفع كلها، وكانت نسبتها تتجاوز الـ80% والـ85% لكل فرقة.