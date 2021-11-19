كشف ملابسات فيديو جذب شخص لطفل داخل توك توك بالدقهلية: «كانوا بيهزروا»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو، على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله طفل أثناء عودته من إحدى المدارس بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، ومحاولة أحد مستقلي مركبة «توك توك» جذبه.

وبالفحص تم التوصل إلى الطفل المذكور وباستدعائه، قرر أنه حال عودته من المدرسة وسيره بأحد الشوارع بدائرة المركز المشار إليه، فوجىء بمركبة «توك توك»، يستقلها ثلاثة أشخاص قام أحدهم بجذبه مما آثار فزعه.

وتم تشكيل فريق بحث، برئاسة قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن تحديد مركبة «التوك توك» المشار إليها بمقطع الفيديو، وتبين أنها قيادة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) ومرافقيه (طالبان – مقيمان بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم أنه من قام بجذب الطفل على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.