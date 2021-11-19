استشاري قلب بأمريكا: كورونا لن يختفي من العالم وسيتحول لفيروس موسمي

قال الدكتور عمرو عبد الباقي، استشاري القلب بمستشفيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن غالبية الدراسات التي أُجريت على فيروس كورونا مؤخرا، لم يكن من بينها أي توقع باختفاء هذا الفيروس من العالم، ضمن سيناريوهات توقعاتها لما هو قادم مستقبلا على مستوى هذه الجائحة، مضيفا: «في الشهور الأولى لتلك الجائحة، كان جميع العلماء والأطباء، يأملون أن يختفي هذا الفيروس في المستقبل القريب تماما، أو على الأقل نستطيع السيطرة عليه بالتطعيمات، بس واضح إن ده مش هيحصل!».

فيروس موسمي

وأضاف «عبدالباقي»، في مداخلة عبر skype، مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة dmc، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنه بشكل شخصي يرجح السيناريو الثاني الذي تحدث عنه الكثير من العلماء، فيما يخص مصير فيروس كورونا، الذي يكشف بأن هذا الفيروس سيتحول مع الوقت إلى فيروس موسمي، مثل الإنفلونزا وغيره.

لقاحات وعلاجان

وأشار استشاري القلب بمستشفيات جامعة جونز هوبكنز الإمريكية، إلى أن العلماء والأطباء، حققوا الكثير من الإنجازات خلال العامين الماضيين على مستوى التعامل مع هذا الفيروس، موضحا أن العالم أجمع لم يكن يمتلك أي شيء في بداية معرفته بهذا الوباء، سوى الكمامات وبعض أساليب الوقاية، وفي ظرف شهور قليلة أصبح لدينا عدد ليس بالقليل من اللقاحات المضادة لهذا الوباء، والفعالة بشكل كبير في مواجهته، والقادرة بشكل ما على السيطرة عليه والتقليل من مدى انتشاره.

وأردف أن العالم أصبح يمتلك حاليا أيضا، علاجين مختلفين صُنعا خصيصا لهذا الوباء، متابعا: «وبيتهيألي قدام شوية كمان، هنعرف أدوية وعلاجات أكتر، وعلى ما أظن مع الوقت، ممكن نقدر نسيطر على كورونا ونعيش حياتنا بشكل طبيعي جدا، بس مقدرش أتنبأ بالوقت ده هيكون قد إيه، الله أعلم».