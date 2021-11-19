هيئة المحطات النووية: إطلاق أول مفاعل مصري في 2028

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن أول مفاعل نووي مصري، سيتم إطلاقه في عام 2028، لافتا إلى أن مناطق المفاعلات النووية لا تتعارض مع البيئة السكنية، لأنها نظيفة تماما وصحية، وتحافظ على البيئة، وستكون منتجعا سياحيا يجذب السائحين.

مصر تهتم بانتقاء الكوادر البشرية العاملة في المفاعلات النووية

وأضاف الوكيل، خلال لقائه مع الإعلامي، مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، «نأمل في إنشاء مركز عمليات في منطقة الضبعة يستقبل طلاب المدارس والجامعات والسائحين، لإظهار الوجه الحضاري لمصر».

وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بأن مصر تهتم بانتقاء الكوادر البشرية العاملة في المفاعلات النووية، من خلال مجموعة من الاختبارات المتعددة، موضحا أن المهندس يمر باختبارات فنية مميكنة وفي اللغات والحاسب الآلي والأبعاد النفسية والثبات الانفعالي والكشف الطبي، لانتقاء أفضل العناصر.

وأوضح أمجد الوكيل، أنه بعد اجتياز الاختبارات، يتم تدريب العنصر البشري من خلال دورات مكثفة، طبقا للوظيفة التي يلتحق بها، كما أن هناك تدريب داخلي يجري في مصر، وآخر خارجي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا نأمل في تدريب 2150 عنصرا فنيا ما بين مهندسين وفنيين للعمل في الضبعة.

سبب اختيار الضبعة مكانا للمحطات النووية

وكشف سبب اختيار منطقة الضبعة مكانا لإنشاء المحطات النووية، قائلا إن اختيار موقع الضبعة لإنشاء المحطات النووية، جاء لعدة أسباب أبرزها سهولة الوصول إلى الموقع الجغرافي والإخلاء منه، والتأكد من ملائمة العوامل الجيولوجية والظروف المناخية، ونسبة الكثافة السكانية.

وعن التعامل مع النفايات النووية والوقود النووي المستنفد، قال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن هناك استراتيجية للتعامل مع الوقود المستنفد وتخزينه في أحواض مائية ثم نقله إلى أوعية خاصة يمكن حفظه فيها لمدة 100 عام، مشيرا إلى أنه يمكن إعادة تدوير الوقود واستخدامه كثروة.