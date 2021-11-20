مصرع شخصين انقلبت بهما دراجة بخارية بسوهاج

لقى طالب وكهربائي مصرعهما، إثر انقلاب دراجة بخارية بهما بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، حيث تم نقل الجثتين إلى مستشفى دارالسلام المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من توقيع الكشف الطبي على الجثتين أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد ورود إشارة من مستشفى دارالسلام المركزي، بوصول كل من «رفعت. ا. م»، 24 سنة طالب، و«هاني. م. م»، 21 سنة كهربائي، يقيمان دائرة مركز دار السلام، جثتين هامدتين، إثر حادث دراجة بخارية.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال والد الأول وعم الثاني المدعو «إبراهيم. م. ا»، 62 سنة بالمعاش، ويقيم دائرة مركز دار السلام، قرر الأول أنه أثناء قيادة نجله دراجته البخارية بذات الناحية وبرفقته الثاني، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها ووفاتهما، ونفي الشبهة الجنائية.

وتبين من توقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات المباحث ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثتين.