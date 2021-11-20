العثور على جثة شخص ألقى بنفسه من أعلى كوبري بدمياط 

نجح رجال الإنقاذ النهري والجهات الأمنية المختصة بمحافظة دمياط، في العثور على جثه رجل ألقى بنفسه من فوق الكوبري العلوي بدمياط.

شاب يلقي بنفسه من أعلى كوبري في دمياط

وتلقت الأجهزة الأمنية بدمياط، منذ يومين، بلاغاً يفيد بأن شابا ألقى بنفسه من أعلى الكوبري العلوي، وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ النهري ورجال المباحث إلى مكان الحادث.

وكثفت قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الجثمان في مياه النيل، وذلك على مدار يومين، حتي تمكنت من انتشال الجثه ونقلها على الفور إلى مستشفي دمياط التخصصي.

وأكد شهود العيان أن الشاب ألقى بنفسه من أعلى الكوبري.