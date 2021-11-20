إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص ببني سويف

أُصيب 15 شخصاً، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي أمام قرية المجاهد التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونُقل المصابون إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتبين أن اغلب الإصابات خفيفة إلى متوسطة.

انقلاب سيارة ميكروباص بزرعي بني سويف الفشن

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بداخلها 15 شخصاً أمام قرية المجاهد التابعة لمركز قروي أقفهص بمركز الفشن وجه على الفور بسرعه نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

اسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في بني سويف

واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي 15 شخصاً، وهم صباح مسعود أمين 65 سنة، وعبد الستار عبد الحميد عبد اللطيف 65 سنة، وأمير اميل حلمي 61 سنة، وفاء عبد الجواد حسن 26 سنة، وحبيبه مصطفي كامل 15 سنة، وندا محمد كامل 15 سنة، واسامة محمد عبد الوهاب 46 سنة، وليلي حنون طه 20 سنة، وهشام ناصر ابراهيم 17 سنة، وعبير سعيد محمد 18 سنة.

كما استقبل المستشفى نهي عماد سيد 37 سنة، وأسماء السيد عبد الوهاب 28 سنة، وصفاء بحر محمد 25 سنة، وأم الخير عبد الرحيم محمد 42 سنة، وشيماء عبدالحكيم محمد 26 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية المجاهد.

تم تقديم كل الإسعافات الأولية اللازمة وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.