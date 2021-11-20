ضبط 6 هاربين من أحكام قضائية بالجيزة.. «إعدام ومؤبد»

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وفي هذا الصدد، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط 6 محكوم عليهم هاربين، على النحو التالي:

ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة محكوم عليه بالإعدام في قضية «قتل عمد».

ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة محكوم عليهما بالسجن المؤبد في قضيتي «مخدرات».

ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية «خطف».

ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية «مخدرات».

ضبط عاطل، مقيم بمحافظة أسيوط محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية «سرقة بالإكراه».