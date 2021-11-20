ضبط 179 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جهود الحملة خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 179 سلاح ناري، بحوزة 154 متهما .. وذلك على النحو التالي:

14 بندقية آلية .

بندقية رصاص .

17 بندقية خرطوش.

14 طبنجة.

133 فرد محلي.

326 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة .

ضبط 205 قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 84235 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي:

354 حكم جناية.

25034 حكم حبس جزئي.

4175 حكم حبس مستأنف.

43545 حكم غرامة.

11127 حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 4 تشكيلات عصابية ضموا (10) متهمين، ارتكبوا 25 حادث متنوع.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 269 قضية مخدرات بحوزة 290 متهمًا، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 28,285 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,682 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 5,503 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 2,230 كيلو جرام.

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,945 كيلو جرام.

كمية من مخدرة الشابو وزنت 1,135 كيلو جرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 310 جرام.

كمية من مخدرة الهيدرو وزنت 300 جرام.

كمية من مخدرة آيس وزنت 88 جرام.

عدد 1567 قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 25 متهمًا.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 24 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 375 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المبلغ بسرقتها: ضبط 4 سيارات.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 27017 مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم .

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.