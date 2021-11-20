مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السادس بسوهاج.. والزوج: «كنت نايم»

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها لكشف ملابسات مصرع ربة منزل، إثر سقوطها من الطابق السادس، بدائرة قسم ثان بمحافظة سوهاج.

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بورود بلاغًا من الأهالي بشارع ضيف الله دائرة القسم، بفيد بمصرع ربة منزل عقب سقوطها من الطابق السادس بمسكن الزوجية دائرة القسم.

الزوج: كنت نائما والجيران أخبروني بالحادث

وبالانتقال والفحص وبسؤال زوجها «م. س»، قرر أنه كان نائمًا واستيقظ على صوت طرق باب شقته من الجيران يخبرونه بان زوجته سقطت من الطابق السادس، مؤكدًا أنها كانت نائمة قبل الواقعة.

الأهالي: السيدة سقطت فجأة

وأكد أهالي المنطقة أنهم فوجئوا بالسيدة تسقط من أعلى وأحدثت صوتًا مفزعًا، فأسرعوا لشقتها وأخبروا زوجها بالواقعة.

وأضاف الأهالي، أن زوج السيدة كان نائمًا أثناء وقوع الحادث، وفوجئ أن زوجته سقطت من أعلى الطابق السادس.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد ان سبب الوفاة نزيف بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة، نتيجة الارتطام بالأرض، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.