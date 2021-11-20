المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالشرابية: روعوا 7 مواطنين بأسلحة نارية

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، بمعاقبة 3 متهمين، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة واستخدام العنف بالشرابية، ضد 7 مواطنين مستخدمين الأسلحة النارية، حتى بلغوا مقصدهم، وأحدثوا إصابات بهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعد محمد، وعضوية المستشارين محمد خيري أحمد، محمد منير محمد، وأمانة سر يوسف زهدي وبهاء الطنطاوي.

إحداث عاهة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 238 لسنة 2018، جنايات أمن دولة طوارئ الشرابية، أن « إسلام. ج»، و« عمرو. ج»، و«محمد. ج» في غضون شهر يونيو 2018، بدائرة قسم شرطة الشرابية، استعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد أهالي منطقة مساكن الشرابية، ومن بينهم المجني عليهم «أحمد. س»، و«محمد. ف»، و«أحمد. م»، و«أحمد. م»، «محمود. م»، و«عبدالله. أحمد»، و«إبراهيم. ج»، بقصد ترويعهم، وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم.

وأضافت التحريات أن ذلك كان من شأنه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المتواجدين للخطر حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، وضربوا المجنى عليه «أحمد.م» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إحداث إصابة من يتواجد بمحيط منطقة إستعراض قوتهم، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «خرطوش»، وما أن وردوا وجهتهم حتى أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية بأسلحتهم، فأصابت واحدة من التي أطلقها أولهم عينه اليمنى محدثة إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، ونشأ عنها عاهة مستديمة، واحدثوا إصابة المجنى عليهم «أحمد. س»، و«محمد. ف»، و«أحمد. م»، و«محمد. م» عمدًا مع سبق الإصرار بيتوا النية.

وأوضحت التحريات التي أجريت في القضية، أن المتهمين عقدوا العزم على إحداث إصابة من يتواجد بمحيط منطقة استعراض قوتهم، وأعدوا لهذا الغرض صوب المجنى عليهم، كما تعدى أن بلغوا غايتهم حتى أطلقوا أعيرة نارية عدة بأسلحتهم المعدة صوب المجنى عليهم، وتعدى المتهم الثالث على المجنى عليه الأول مستخدما سلاح أبيض «شومة» كما تعدى عليه أحد المجهولين بسلاح أبيض «مطواة»، ما تسبب في إحداث إصاباتهم الثابتة بالتقرير الطبي الشرعي، وذلك حال تواجد مرافقيهم المجهولين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم بإلقاء الزجاجات الفارغة، ومشاركين إياهم في التعدي على المجنى عليهم، كما أحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة «3 فرد خرطوش»، واحرزوا وحازوا بواسطة وحاز مجهولون بواسطتهم ذخائر طلقات نارية خرطوش.

التحريات

وأكدت التحريات التي أجراها المباحث الجنائية، أنه على إثر بلاغ من غرفة النجدة والأهالي، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمنطقة مشاكن الشرابية، انتقل بقوته المرافقة لمكان حدوثها، إذ سمع صوت إطلاق أعيرة نارية، مبصرًا حالة من الفرغ بين الأهالي.

وأضاف أن التحريات التي أجراها أسفرت عن استعراض المتهمين الـ 3 وآخرين مجهولون، القوة وترويع المجنى عليهم وأهالي المنطقة، إذ أحرز كل من المتهمين الـ 3 سلاحًا ناريا «فرد خرطوش» أطلقوا منها عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليهم، ما تسبب في إحداث إصابة المجني عليهم.