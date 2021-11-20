ياسمين ممدوح وافي تستعد للسفر إلى لبنان من أجل «الحاجب»

تستعد الفنانة الشابة ياسمين ممدوح وافي، إلى السفر إلى لبنان، من أجل بدء تصوير مشاهدها، في مسلسل «الحاجب»، مع شركة «الصباح»، واستطاعت تحقيق نجاح جماهيري عن دورها في مسلسل «إلا أنا»، في حكاية «ضي القمر»، مع كندة علوش، في دور «نيفين»، وقد أفصحت ياسمين عن أعمالها القادمة وكواليس مشاركتها في تصريحات خاصة لـ «الوطن».

أعمال «ياسمين وافي» المقبلة

وقالت ياسمين ممدوح وافي، عن مشاريعها الفنية المقبلة، إنها قامت بتصوير فيلم قصير مع الفنان حمزة العيلي يدعى «آدم»، وتنتظر إطلاقه قريبا، فضلا عن تعاقدها مع شركة الصباح، في مسلسل «الحاجب»، وتنتظر إخبارها بموعد التصوير الذي من المقرر أن يكون في لبنان.

وأضافت وافي، أنها سعدت بردود الفعل حول مسلسل «إلا أنا»، وكانت تجسد دور فتاة تعاني من زيادة الوزن، ولكن مشكلتها الحقيقية، كانت عدم التصالح النفسي مع شكلها الخارجي، وخاصة بسبب تنمر العالم الخارجي وعدم تقبلها، وشعورها بأنها غير كاملة.

وتابعت: «ردود الفعل كانت إيجابية للغاية، وكانت تأتيني رسائل عديدة عن تجارب أشبه بشخصية نيفين، التي كانت تواجه مشكلة تقبل الذات وحب الذات، بسبب زيادة وزنها».

رسائل إيجابية

وأوضحت ياسمين وافي، أن من أكثر الرسائل التي علقت في أذهانها، الرسالة الأولى، كانت من فتاة قررت خوض تجربة عمليات التخسيس، بالرغم من أن هناك مخاطر على صحتها، لكن بعد مشاهدة المسلسل، قررت أن تقوم بعمل نظام غذائي، ولا تهتم بتنمر الغير، وسوف تعطي نفسها الوقت الكافي حتى تحصل على الوزن الذي يرضيها، وسوف تتجاهل كل الشخصيات السلبية التي تضغط عليها نفسيا، وكانت تجبرها على خوض العملية.

وتابعت: أتمنى أن يكون ذلك ما زال قرارها حتى الآن، والرسالة الأخرى، كانت تتضمن دفعة إيجابية لي أنا شخصيا، حيث قالت فتاة لي إنها سعيدة لأنها لم تستغل جسدها من أجل السخرية، واستطاعت أن تقدم بوزنها مشكلة تعاني منها الكثير من الفتيات.

وقالت ياسمين وافي، إنه بالفعل هناك عوامل للتصالح النفسي مع مظهرك الخارجي، لذا سوف أكون واقعية وأعترف أن من الصعوبات، أن تشعر فتاة بالكمال، وهي تعاني من زيادة الوزن، لكن هناك فتيات قادرات على ذلك ومتصالحة للغاية مع مظهرها الخارجي، لكن في هذا الوقت والصراع العالمي مع الأزياء والموضة والنحافة، جعل عديدين يشعرون بالضيق لكونهم لا يمتلكون قواما ممشوقا، ولكن يجب أن ننظر إلى أمر هام، ونصيحتي لكل الفتيات، «افعلي ما ترغبين به، افقدي وزنك من أجلك، وليس من أجل إرضاء الآخرين، إن كنت ترغبين بالنحافة من أجل شخص ما، غدا سوف يكون شخص آخر يريدك بمظهر آخر، فهناك من يحبون الفتيات النحيفات، وهناك من يحبون الفتيات ذات القوام الكيرفي، لذا افعلي ما تحبينه، وبجانب الحفاظ على صحتك».

ياسمين و«لعبة نيوتن»

وعلقت ياسمين ممدوح وافي، عن مشاركتها في مسلسل «لعبة نيوتن»، قائلة: «أثناء عرض الحلقة الرابعة من المسلسل، تم مشاركة بعض مشاهدي على السوشيال ميديا، فتم التواصل معي لانضمامي لفريق عمل (لعبة نيوتن)، وبالفعل تعاقدت، وكان الاتفاق أن أنضم للتصوير بعد انتهائي من مسلسل (إلا أنا) بيوم، ولكن حدثت ظروف واضطر فريق الإنتاج لزيادة يوم تصوير آخر، وهو نفس اليوم المحدد الذي يجب أن أقوم بالتصوير مع المخرج تامر محسن، لذا لم أمتلك الوقت الكافي لـ التحضير لشخصيتي في المسلسل، وخرجت من تصوير آخر حلقة في (إلا أنا)، وذهبت لموقع تصوير (لعبة نيوتن) بساعة واحدة، وكانت تنتظرني سيارة الإنتاج للذهابي لموقع التصوير».

وتابعت: «بسبب ذلك كنت أخشى للغاية من رد فعل المخرج تامر محسن، حيث وصلت متأخرة عن موعدي بنصف ساعة، ولم أستعد بما يكفي، لكن فوجئت برد فعله معي، كان يطلب مني الاستراحة تماما، وآخذ وقتي، وطلب مني الراحة التامة وكان يطمئن على صحتي، خاصة بعد علمه بأن لم أنم منذ الليلة الماضية، بسبب التصوير».

وواصلت: «مخرج غير تامر محسن، سوف كان يتصرف معي بشكل آخر، لأني جيت متأخرة، ولم ألتزم بموعدي، وبعد موعد التصوير، لكن كل ما كان يشغل باله الاطمئنان علي وراحتي».

ياسمين وافي: لعبة نيوتن أهم محطات حياتي

وقالت ياسمين وافي، إن «مسلسل (لعبة نيوتن) من أهم محطات حياتي على جميع أشكالها، فعالم أستاذ تامر محسن مختلف، ويمتاز بالهدوء والتركيز في اللوكيشن، والاهتمام بالتفاصيل، حتى لو كانت طفاية لن يراها المشاهد، فيخبر العمال بالتخلص منها، ويخبرنا بأن هذا منزل متدينين ومن المؤكد أنهم غير مدخنين، وإن جاء إليهم ضيف، ربما يدخن في البلكونة، لأن هذا خلاف قواعد منازلهم، فكانت أدق التفاصيل مهتم بها».

وختمت قائلة: «تامر محسن مخرج انسيابي، ويحرص على جميع التفاصيل، ومهتم بجميع من في اللوكيشن».

يذكر أن رشحت ياسمين ممدوح وافي، لأول مرة في الاستفتاء الثانوي، الذي تنظمه إحدى المجلات المصرية، في مهرجانها الثانوي، تحت إدارة إحدى القنوات المصرية، في فئة استفتاء «أفضل ممثلة صاعدة»، وقد عبرت عن شعورها عندما علمت بالأمر من خلال صديقتها، قامت بنشر «سكرين شوت» لأسمها في الاستفتاء، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليه قائلة: «شعوري الآن، هو نفس ذات الشعور الذي عبرت عنه الفنانة إكرام عزو في فيلم (السبع بنات)، عندما قال لها عمر الحريري، إنتي عروسة، وتفاجأت عزو بسعادتها، وقالت: أنا عروسة، فهذا نفس شعوري حقا حينها».