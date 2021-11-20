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مطور عقاري: الأيام المقبلة ستشهد طفرة حقيقية بسبب إنجازات الرئيس

كتب:

أيمن حمزة
11:58 م | السبت 20 نوفمبر 2021
المهندس سامي سيد

المهندس سامي سيد

قال المهندس سامي سيد، المطور العقاري لأول مشروع يتم تشغيله بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن القطاع العقاري في مصر شهد نموًا مُتسارعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة الماضية، وذلك بفضل خطط الدولة المصرية بتوفير المناخ الملائم الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى التوسع في تصدير العقار المصري للخارج، وكذلك إصدار القوانين التي من شأنها أن تساهم في القضاء على البيوقراطية، وإزالة العقوبات والمُعوقات أمام المُستثمرين، وتشجيع وتحفيز حركة الاستثمار.

مطور عقاري: العاصمة الإدارية الجديدة أتاحت فرصا تنافسية جيدة للمطورين

وأضاف سيد، خلال تصريحات صحفية، أن كل أجهزة الدولة التنفيذية تتجه في الوقت الحالي إلى التطوير العقاري باعتباره أحد أهم الركائز التي تقوم عليه اقتصاديات الدول، مُؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد نقلة نوعية وفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، خاصة أنها تطبق أحدث نظم البنية التحتية والتطبيقات الذكية في التحكم والمراقبة، ساهمت بشكل كبير في تطوير السوق المصرية للمُطورين العقاريين وجذب شركات أجنبية جديدة للعمل في مصر، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في خلق فرص تنافسية جيدة.

مطور عقاري: الأيام المقبلة ستشهد طفرة حقيقية بسبب إنجازات الرئيس

وتوقَّع المهندس سامي، أن يشهد القطاع العقاري طفرة حقيقية ونوعية خلال الفترة المقبلة نتيجة تطورات الأوضاع الاقتصادية، وإصدار العديد من القوانين المُحفزة على حركة وجذب الاستثمار فى مصر، مُشيرًا إلى أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُتعددة وفي مختلف المجالات والنواحي الاقتصادية بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، حيث أطلق الرئيس العديد من المشروعات القومية التنموية العملاقة التي أثرت بشكل إيجابي ومباشر على القطاع العقاري.

 

سامي: العاصمة الإدارية الجديدة نقلة حقيقية في تاريخ مصر الحديث

وتابع أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد مشروع المستقبل للأجيال الحالية والقادمة ومقوماتها تؤكد أنها ستكون نقلة حقيقية في تاريخ مصر الحديث كما أنها تجتذب استثمارات دولية عملاقة ستعم آثارها على الاقتصاد المصري ونموه بشكل عام.

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