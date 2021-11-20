حواس: معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في أمريكا عامل دعاية لمصر بملايين

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إنه سعيد للغاية بمعرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث جرى تصميمه على مستوى عالٍ جدا، كما أن الإقبال كبير للغاية.

وأضاف «حواس» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، على قناة «الحدث اليوم»، أن القطع الأثرية غير فريدة، لكن المتحف سلط الإضاءة على كل قطعة وعرضت بطريقة تعليمية رائعة: «أنا سعيد جدا بتردد اسم مصر في كل مكان بسبب هذا المعرض».

طابور المشاركين في المعرض ضخم

وتابع: «الطابور ضخم جدا في المعرض وبقالي ساعة بوقع كتابي عن رمسيس الثاني للجمهور، والمعرض بيعمل دعاية لمصر بالملايين، وعشان نعمل إعلان صغير على شبكة CNN بندفع 20 مليون دولار في السنة، لكن أنا أجريت ما لا يقل عن 20 لقاء تلفزيوني خلال 3 أيام دون أن أتقاضى أي مبلغ مالي لأنني أفعل ذلك من أجل مصر».

الرئيس السيسي سيحضر احتفالية طريق الكباش

وأكد أن تطوير طريق الكباش أعظم مشروع أثري عمل عليه، إذ عاونه محمود مبروك ومنصور بريك، كما كان يعمل آخر على إزالة المباني وبلغت تكلفة هذه الإزالة نحو 52 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحضر الافتتاح وهو ما يمثل دعاية كبيرة مفادها أن مصر تصون وتحافظ على آثارها.