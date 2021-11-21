جوفيندا يتحدث لـ «الوطن» عن فضل ديليب كومار عليه: نصحني بالكوميديا

تحدث الفنان الهندي جوفيندا، عن دخوله لعالم الفن والسينما، وقال إن الكوميديا هي من جعلته الفنان الشهير جوفيندا، وأن الفضل يعود لوالده وللفنان الكبير ديليب كومار، عند مشاركته معه في فيلم «عزتدار»، والذي طلب منه التغيير في نوعية أفلامه، واكتشافه بالكوميديا، لأن بدايته لم تكن بالأدوار الكوميدية.

وقال «جوفيندا»، في تصريحات لـ «الوطن»، إن نقطة التحول الكبيرة في حياته، هو عندما اقتحم عالم الكوميديا، حيث صار بإمكانه أن يشارك في الكثير من الأفلام الناجحة التي تصدرت شباك التذاكر على مدار 14 عاما، مضيفا أن الفضل في ذلك يعود إلى ديليب كومار جي، موضحا «كل أفلامي لم يكن يخرجها مخرجون كبار أو ينتجها منتجون كبار، لم يكونوا صناع سينما على الإطلاق، لكننا حظينا بهذا القدر من النجاح بسبب التفاهم بيني وبين مخرجيني، وكذلك بطلات وأبطال الأعمال الذين يشاركونني البطولة، مثل قادر خان جي، وشاكتي كابور جي».

وتابع جوفيندا، قائلا: «الفضل يعود إلى الفنان الكبير ديليب كومار، بجانب والدي الذي يعد سببا رئيسيا لما أنا عليه اليوم، منذ وجودي بالحياة حتى مسيرتي كبطل يرجع الفضل له، وحتى آلية بناء شخصيتي تعود إليه، فهو كان بطلا، وكان يعرف كيف يخوض معارك الحياة، رغم أنه لم يتم تدريبي كبطل، ولكن كانت له رؤية خاصة لطبيعتي وكان دائما يقول لي (سوف تصبح بطلا)، وطلب مني أن أقتحم عالم صناعة السينما والأفلام، على جانب الآخر، أمي كانت شديدة التدين، لذا لم تكن مهتمة بدخولي مجال صناعة الأفلام، ذا فالفضل يرجع لأبي».

وأوضح جوفيندا، أنه اتجه إلى الكوميديا بالفعل بعد نصيحة أسطورة الفن الهندي الفنان القدير، ديليب كومار له، حينما كان يشارك معه في فيلم «عزتدار»، مضيفا «قال لي يجب أن أهتم بصحتي، وطلب مني أن أغير نوعية الأفلام التي أقوم بأداء أدوار فيها، قال لي أنني مخلص جدا (يجب ألا تفعل الشئ الذي قد يؤثر على صحتك، يجب أن تفعل شيئا لا يكون بالغ الصعوبة، حتى لا يؤثر ذلك على أعصابك وصحتك)، مثلما فعل هو لنفسه.. كان لطفا كبيرا منه، وبسبب ذلك تمكنت من أن أؤدي أفلاما لاقت نجاحا كبيرا على مدار 14 عاما، الفضل يرجع كله لديليب كومار جي».

وقال «جوفيندا»، إنه يرى أن السينما الهندية تغيرت النظرة عالميا لها، «تتغير بشكل جيد جدا اليوم، ولكن أشعر أن بعض الناس لا تزال تحاول اتباع الطرق القديمة التي كانت موجودة من قبل، ولكن أنا استمتع بالعمل بالطريقة الحديثة وفقا للمعايير التي تغيرت بها السينما».

وأضاف «الممثلون المفضلون لي هم ديليب كومار، وداميندرا جي، والممثلات المفضلات لي ريخا جي، ومادري ديكشيت، وبالطبع رافينا، كاريشما، جوهي تشاولا، نيلام»، وتابع قائلا: «أنا دائما أعتز بهذا القدر الكبير من النجاح الذي حظينا به معا».

وأكد «أشعر حقا بالامتنان لهم وأشكرهم على حبهم واحترامهم الذي حظيت به لسنوات، فأنا ما كنت لأصبح ما أنا عليه اليوم دون بركاتهم ودعمهم.. سوف يراني جمهوري بشكل مختلف تماما عندما أعود كبطل مرة أخرى، وأنا لا أريد استخدام كلمة (أعود)، لأنني لم أذهب أو أغادر الساحة قط، كان خياري أن أدخل معترك السياسة، وأصبح من الصعب بالنسبة لي أن أعود كبطل في عالم السينما مرة أخرى، ومع ذلك لم أترك الساحة السينمائية، وكنت دائما حاضرا، شكرا لجمهوري كله على حبهم ودعمهم لي».