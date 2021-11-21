شقيق ياسمين عبدالعزيز يبارك عودتها بعد أزمة المرض بـ «خرزة زرقة وقلب»

نشر وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورة لها عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، وعلق عليها بخرزة زرقاء وقلب، معلقا «حمدالله عالسلامة»، ليعلن بذلك عودة شقيقته الفنانة إلى كامل صحتها بعد معاناة شهور خلال أزمتها الصحية الأخيرة.

تفاصيل أزمة ياسمين عبدالعزيز الصحية

في 17 يوليو الماضي، بدأت أزمة ياسمين عبدالعزيز، الصحية، بعد أن أعلن زوجها أحمد العوضي، خضوعها لعملية جراحية، مطالبا من الجمهور الدعاء لها.

ودخلت ياسمين عبدالعزيز، أحد المستشفيات الكبرى لإجراء عملية إزالة تكيسات من على المبايض، ولكن حدث خطأ طبي أدى لإصابتها بثقب في القولون، ثم استقرت حالتها الصحية لتنتقل إلى غرفة عادية بعد مكوثها فترة في العناية المركزة.

بعد استقرار حالة الفنانة الصحية بدأ تجهيزها للسفر إلى سويسرا بعد خروجها من المستشفى بأيام قليلة، حيث سافرت بصحبة صديقتها، بسبب عدم انتهاء أوراق السفر الخاصة بزوجها الفنان أحمد العوضي والذي ينتهي منها سريعا ليلحق بها إلى سويسرا.

ياسمين تعلن شفاءها بنفسها

بعد فتره أعلنت ياسمين عبدالعزيز بنفسها شفائها من أزمتها الصحية من خلال منشور عبر حساباتها على السوشيال ميديا تطمئن من خلاله جمهورها ومحبيها قائلة: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، والحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».