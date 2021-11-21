التنمية المحلية: بدء إعادة تأهيل المناطق المتضررة من سيول أسوان

أكد خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارات المعنية كافة لديها توجيه بسرعة تعويض كل الأسر التي تضررت من السيول في أسوان.

نتعاون مع منظمات المجتمع المدني لدعم الأسر المتضررة

وأوضح «قاسم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع عبر شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن اللواء محمود شعراي، وزير التنمية المحلية، اطلع على البيوت الجاهزة لاستقبال أهالينا هناك، ويوجد تعاون مع منظمات المجتمع المدني.

ولفت إلى أن الوزير عقد معهم اجتماعا بديوان عام المحافظة، لتوحيد الجهود ودعم الأسر المتضررة بشكل منظم وكامل، كما اجتمع مع أهالينا المتضررين ونقل الرسالة لهم وسماع كلامهم، واستكمال الحصر للمنازل التي شهدت انهيارات جزئية وكلية.

عمل اللوادر بدأ بالفعل في المناطق المتضررة

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه جرى الحصر والتدقيق الفعلي من منظمات المجتمع المدني، لما لهم من خبرة في الانتشار السريع، وجرى بدء التدخل الفعلي، واللوادر بدأت التنفيذ والعمل بشكل منظم.

ونوه خالد قاسم، إلى أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لكل الوزارات المعنية بسرعة العمل على تعويض كل الأسر التي تضررت من جرّاء السيول، متابعا: «رسالة الرئيس لأهلنا في أسوان هي عودة الأمور لما كانت عليه باعتبار أنّ ذلك حق لهم».

وتفقَّد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الخميس الماضي، الأماكن المتضررة من موجة السيول التي تعرضت لها المحافظة، وأماكن الإيواء بمناطق الكوبانية والعلاقي.

وحرص «شعراوي» خلال تفقده عدد من المنازل التي تعرضت للانهيار بسبب السيول والأمطار بقرية الكوبانية، على نقل رسائل من الـرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الأسر والأهالي المتضررة، قائلا: «جايلكم برسائل شخصية من الرئيس السيسي إن كل حاجة هترجع زي ما كانت وأحسن وده حقكم علينا».