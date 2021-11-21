تعيين 1214 شابا واستخراج 1531 شهادة قياس مستوى مهارة ومزاولة حرفة بقنا

عيّنت مديرية القوى العاملة في قنا، 1214 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل 3948 شابا، فضلا عن استخراج 1531 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة، حسب ما أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

صرف منح للعمالة غير المنتظمة

وأشار الوزير بحسب بيان عنه، إلى أنّ المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة في الوحدة لرعايتهم اجتماعيا، بإجمالي 169 ألف جنيه لـ73 عاملا، وصرف 83 ألفا و172 جنيها للرعاية الصحية لـ509 عاملا من المسجلين في المديرية.

التفتيش على 514 منشأة

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير، من حسام طلبة مدير المديرية، عن إنجازاتها خلال أكتوبر الماضي، أشار فيه إلى أنّه جرى التفتيش العمالي على 514 منشأة، وأسفر عن تحرير 52 محضرا عماليا، من خلال مفتشي العمل، فضلا عن تلقي 12 شكوى عمالية، وجرى تسوية 6 منها وديا، وتحويل 4 شكاوى منها للقضاء، وتبقت شكوتين ما زالتا تحت البحث والدراسة.

وانتهت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، من التفتيش على مستوى المحافظة على 133 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد - 19) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظا على صحتهم.