نبيل دعبس ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس الشيوخ

أخطر حزب مصر الحديثة، مجلس الشيوخ، باختيار النائب نبيل دعبس ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في بداية الجلسة البرلمانية، اليوم، إنَّ حزب مصر الحديثة، أخطر المجلس باختيار النائب نبيل دعبس ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الآن، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.

وأكّد تقرير اللجنة المشتركة، أنَّ مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

وتستعرض «الوطن» أبرز ما يتضمنه مشروع قانون حقوق المسنين وجاءت على النحو التالي:

15 معلومة عن قانون حقوق المسنين الجديد

- يعمل بأحكام هذا القانون على المسنين المصريين والأجانب المقيمين بشكل قانوني.

- يتمتع المسن بحقوق اقتصادية واجتماعية.

- يتمتع المسن بالحقوق والحريات الأساسية.

- إصدار بطاقة المسن وهو مستند رسمي للمسنين الأولى بالرعاية.

- إنشاء نادي للمسنين بهدف تقديم خدمات ثقافية واجتماعية وترفيهية.

- تسيير سبل إنجازات تعاملات المسنين مع الحكومة.

- تخصيص خدمة رفيق المسن وتهدف إلى مساعدة كبار السن سواء داخل المنزل أو المستشفى أو مؤسسات الرعاية.

- توفير مراكز للتأهيل المجتمعي للمسنين.

- توفير إعفاء جزئي من قيمة اشتراكات الأندية للمسنين.

- إتاحة وتيسير مشاركة المسنين في الانتخابات.

- إدراج حقوق المسنين في برامج الدولة لمواجهة الفقر.

- مساعدات ضمنية شهرية للمسن الأولى بالرعاية.

- جواز الجمع بين الدعم النقدي «تكافل» والدعم النقدي «كرامة» للأسر التي تدخل تحت خط الفقر ولديها مسن معوز.

- تعمل الدولة على إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة.

- إنشاء صندوق لرعاية المسنين.