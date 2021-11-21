الحكم في طعون 38 متهما بقضية «مسجد الفتح» 19 ديسمبر المقبل

حجزت محكمة النقض نظر الطعون المقدمة من 38 محكوما عليهم في قضية أحداث مسجد الفتح، لجلسة 19 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، قد قضت بمعاقبة 22 متهما بالسجن المؤبد، من بينهم الإرهابي صلاح سلطان.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 17 آخرين بالسجن المشدد 10 و15 سنة لـ54 محكوما عليهم.

تدنيس مسجد الفتح

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة بمحيط وداخل مسجد الفتح يومي 16 و17 أغسطس عام 2013، وتدنيس المسجد، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.