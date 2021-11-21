واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

ضبط 50 طن بطاطس فاسدة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1287) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها: ضبط (2,6 طن مقطعات دواجن رومي) بدون مستندات في القاهرة، و(1,4 طن مفروم ومقطعات لحوم - كبدة) مجهولة المصدر بالقاهرة، وضبط (50 طن بطاطس) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في البحيرة، و(22,93 طن زيت طعام) مجهولة المصدر في الجيزة.

كما تمّ ضبط مدير مشروع صرف المقررات التموينية بالجيزة بـ(3 إيصالات تسوية صرف سلع تموينية مزورة خاصة بماكينة صرف الدعم الخاصة بإحدى المحال بمبلغ 39180 جنيه حاول تقديمها بقصد الاستيلاء على قيمتها دون وجه حق وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلا عن ضبط مالك مخبز بلدي بالقليوبية لتصرفه في (48٫850 طن دقيق بلدي باعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ302870 جنيه).

وجرى ضبط (5,85 طن دقيق بلدي مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم) في دمياط، وضبط مدير مخبز بلدي بسوهاج لتجميعه (236 بطاقة تموينية للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابه الشخصي، و1٫6 طن دقيق بلدي لم يسجلها في السوق السوداء قدرت بــ4340 جنيهاً) لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كذلك تمّ ضبط مدير محطة تموين سيارات بالشرقية لتصرفة في (46100 لتر سولار – بنزين 95،92،80) عبر بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ357875 جنيها)، و(4,02 طن منظفات صناعية) معبأة داخل براميل دون بيانات في كفر الشيخ، و27715 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة، و(5280 لتر مياة ريداتير مستلزمات إنتاج معبأة داخل خزانات وبراميل دون مستندات – 1000 لتر مياة ريداتير مدون عليها علامات تجارية وهمية – 500 ملصق مدون عليها ذات العلامة التجارية الوهمية) في الجيزة.

ضبط 6 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

أيضًا تمّ ضبط 6 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر دون مستندات بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف بالشرقية، وضبط صاحب مخزن في المرج لإدارته مخزن مواد غذائية دون ترخيص، إلى جانب ضبط صاحب مخزن مواد غذائية في بولاق لإدارته المخزن دون ترخيص وعثر بداخل المخزن على (6,176 طن أرز، ملح طعام، مكرونة، خل، عدس، زيت طعام) مجهولة المصدر.

وأكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة إدارة صاحب مصنع مستحضرات تجميل وعامل، المصنع دون ترخيص وإنتاج مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، كما تمّ ضبط صاحب مخزن مواد غذائية في منشأة ناصر دون ترخيص، وحيازته (طن لحوم ودواجن – 500 كيلو دقيق – 299 كيلو زيت طعام – 200 كيلو مكرونه – 1440 قطعة جبنه وجميعها مجهولة المصدر).

كما تمكنت من ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، كما عُثر بداخل المخزن على (730 كيلو زيت طعام – 114 كيلو عسل أسود - 50 جركن فارغ معد للتعبئة).

وتمّ ضبط (5 أطنان طن لحوم – 3 أطنان أسماك) منتهية الصلاحية، و(4 مصانع دون ترخيص) في القاهرة بمضبوطات بلغت (2٫167 طن مواد غذائية - 8٫355 طن لحوم وقطع دواجن دون بيانات.