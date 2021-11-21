المحكمة تعاقب موظفا بالضرائب تقاضى 21 ألف جنيه رشوة من فندق بالغردقة

أصدرت المحكمة التأديبية بالبحر الأحمر حكما بمعاقبة «م. ع» موظف بمصلحة الضرائب بالبحر الأحمر بمجازاته بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى، وذلك في الدعوى رقم 99 لسنة 1ق بتهمة الرشوة، حيث طلب الموظف رشوة نظير إنهاء ملفات كسب عمل لأحد الفنادق السياحية بالغردقة، وألقي القبض عليه متلبسا بتقاضي مبالغ مالية قدرها 21 ألف جنيه.

تحقيق النيابة الإدارية مع الموظف بتهمة تقاضي رشوة

وكانت النيابة الإدارية بالغردقة برئاسة المستشار بسام حافظ، أجرت التحقيقات مع موظف بالضرائب العامة يدعي «م. ع» وتبين من التحقيقات التي باشرها المستشار محمد علي، رئيس النيابة أن المذكور طلب رشوة نظير التلاعب في إنهاء ملفات كسب عمل لعدد من الفنادق السياحية، وأحالت المذكور إلى المحاكمة التأديبية بالدعوى رقم 99 لسنة 1ق بالبحرالأحمر، وقررت المحكمة التأديبية معاقبته، وصدر قرار رئيس مصلحة الضرائب بتنفيذ الحكم رقم 4752 لسنة 2021.

القبض على موظف متلبس برشوة 21 ألف جنيه

وتعود أحداث الواقعة عندما ألقت الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر القبض على «م .ع» موظف بالضرائب العامة بمنطقة البحر الأحمر سابقاً، متلبسا بتقاضيه رشوة بإجمالي 21 ألف جنيه، من فنادق سياحية بالغردقة، مقابل التلاعب في ملفات كسب عمل، و باشرت النيابة الإدارية بالغردقة التحقيقات في الواقعة والتي أحالته إلى المحكمة التأديبية بالبحر الأحمر والتي أصدرت حكما بمجازاته.

وفي سياق أخر، قررت المحكمة التأديبية بالبحر الأحمر معاقبة 15 موظفا بمنطقة بريد البحر الأحمر، بإنهاء خدمة موظفة وإحالتها للمحاكمة ومعاقبة 14 آخرين بأحد مكاتب البريد بالغردقة بتهمة عدم تأدية العمل المنوط لهم بدقة ومخالفة القواعد المالية المقررة ما أدى لاختلاس مبلغ مالي حوالي 7 ملايين جنيه، عن طريق التلاعب في الدفاتر وتحرير وتزوير مستندات رسمية.