ماذا تفعل إذا نسيت كلمة سر بطاقتك البنكية؟.. «متجربش أكتر من مرة»

يتعرض الكثير من أصحاب بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر، أحيانًا لنسيان كلمة السر الخاصة بالبطاقة أو فقدانها، الأمر الذي يصيبهم بالذعر، خاصة وأنّ نسيان كلمة المرور الخاصة بالبطاقة يُمكن أن يتسبب في سحب الكارت داخل ماكينات الصراف الآلي.

ووفقًا لخدمة عملاء بعض البنوك المصرية، فإنّ هناك عددا من الخطوات عليك اتباعها في حال نسيت كلمة السر الخاصة ببطاقتك الائتمانية وهي على النحو التالي:

ماذا تفعل إذا نسيت كلمة سر البطاقة الائتمانية؟

- إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك أثناء إدخالك الكارت داخل ماكينة الصراف الآلي، عليك أن تقوم بإلغاء المعاملة ولا تحاول أن تدخل كلمة السر أكثر من مرة، إذ يمكن أن يتسبب ذلك في إيقاف الكارت من قِبل البنك ظنًا أنّها محاولة للاختراق، أو سحب الكارت بداخل الماكينة.

- قم بإخراج الكارت من الماكينة أولًا، ثم قم بإعادة المحاولة في إدخال كلمة السر.

- في حال فشل محاولاتك، عليك الاتصال بالخط الساخن للبنك التابع له بطاقتك الائتمانية، وذلك للتواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء لتعيين كلمة سر جديدة أو الحصول على كلمة السر القديمة.

- في حال تعذر الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بالبنك، عليك التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك وطلب تعيين كلمة سر جديدة لبطاقتك البنكية.

ماذا تفعل إذا تم سحب الكارت داخل ماكينة الصراف الآلي؟

- الاتصال بخدمة العملاء فورًا، والإبلاغ عن مكان الماكينة وتوقيت سحب البطاقة بالضبط.

- إذا كانت ماكينة الصراف ملحقة بالبنك أو الفرع نفسه، يقوم فرع البنك الأقرب لماكينة الصراف بالاحتفاظ بكارت الفيزا بعد استخراجه من ماكينة الصراف حتي يأتي صاحب الكارت في اليوم التالي، ويستلمه بإثبات الشخصية، لذا يفضل دائمًا استخدام الفيزا في ماكينة متصلة بالبنك لسهولة استعادة الكارت.

- إذا كانت الماكينة خارج الفرع، كالموجودة في الشوارع والمولات، فأغلب الأحيان تكون تابعة لشركات خاصة، وعليك التوجه إلى أقرب فرع للبنك التابع له، واستخراج بدل فاقد.

- إذا كان الصراف الآلي يخص بنكًا آخر فعليك الاتصال بخدمة العملاء للإبلاغ والإسراع في طباعة كارت جديد إنجازًا للوقت.